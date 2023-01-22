Плесень, отсутствие стекол и трупы крыс засняли на видео в одном из общежитий Тобольска (архивное фото) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Тобольске (Тюменская область) в одном из домов в подъезде валяются трупы крыс, в окнах нет стекол, а с потолка льется вода. Видео состояния жилищного фонда в социальных сетях опубликовали жители.

«Жители дома №47 в 6 микрорайоне покажут ваш трэш. УК „Паритет“», — такой пост появился в группе «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте».

К записи приложен ролик. На нем жильцы демонстрируют, что в подъезде общежития на окнах нет стекол, в подвале устроен склад хлама, доступ к электрощиткам открыт для всех желающих, а на полу валяются многочисленные трупы крыс. Кроме того, с потолка в подъезде капает вода, прямо через осветительные приборы, что грозит жильцам замыканием.

В комментариях жители Тобольска разделились в своих мнениях. Одни выразили возмущение по поводу сложившейся ситуации, а другие заявили, что разруха в доме — дело рук его жильцов.

«Не в каждом фильме ужасов такое увидишь», — заметила Наталья Наталья. «В этих общагах живет немало нехороших людей, либо их гости, которые и творят этот срач. Ведь ни работники УК разбивают вам стекла почти на каждом этаже», — отметил Аркадий Зырянов. «Сначала озвучьте долги по этим домам, потом уже можно переходить к предметному разговору», — написал Ярослав Кузик.

URA.RU направило запрос в Государственную жилищную инспекцию Тюменской области. Что до управляющей компании, то согласно данным на сайте «Доминфо», дом обслуживает УК «Лада». Однако указанный для нее телефон оказался недоступен, а ИНН совпадает с данными УК «Велес», в отношении которой введена процедура конкурсного управления.

Авторы ролика, в свою очередь, утверждают, что эти и другие УК являются фейковыми, а стоит за ними УК «Паритет». Как ранее писало URA.RU, бывшего директора компании в августе 2022 года лишили свободы: его обвинили в растрате нескольких миллионов рублей. В частности, он тратил деньги предприятия на ремонт личного автомобиля и корпоративы.