Кремль ответил на признание ЧВК «Вагнер» преступной в США

Для России не имеет значения признание американцами преступной организацией ЧВК «Вагнер», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Кремле считают, что признание Соединенными Штатами Америки российской ЧВК «Вагнер» международной преступной организацией не имеет никакого значения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.
«Не думаю, что в прикладном плане это имеет какое-то значение для нашей страны. И тем более [не имеет значение] для ЧВК „Вагнер“», — убежден Песков.
США признали ЧВК «Вагнер» международной преступной организацией. Там заявили также, что в отношении компании будут применены санкции.
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