Кремль ответил на признание ЧВК «Вагнер» преступной в США

Кремль дал ответ на признание ЧВК «Вагнер» преступной организацией в США
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, песков дмитрий
Для России не имеет значения признание американцами преступной организацией ЧВК «Вагнер», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Кремле считают, что признание Соединенными Штатами Америки российской ЧВК «Вагнер» международной преступной организацией не имеет никакого значения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Не думаю, что в прикладном плане это имеет какое-то значение для нашей страны. И тем более [не имеет значение] для ЧВК „Вагнер“», — убежден Песков.

США признали ЧВК «Вагнер» международной преступной организацией. Там заявили также, что в отношении компании будут применены санкции.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Будьте в курсе всех событий в России и не только - подпишитесь на нашу ежедневную рассылку и получайте свежие новости первыми!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кремле считают, что признание Соединенными Штатами Америки российской ЧВК «Вагнер» международной преступной организацией не имеет никакого значения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Не думаю, что в прикладном плане это имеет какое-то значение для нашей страны. И тем более [не имеет значение] для ЧВК „Вагнер“», — убежден Песков. США признали ЧВК «Вагнер» международной преступной организацией. Там заявили также, что в отношении компании будут применены санкции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...