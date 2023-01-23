Кремль ответил на признание ЧВК «Вагнер» преступной в США

Кремль дал ответ на признание ЧВК «Вагнер» преступной организацией в США

23 января 2023 в 14:48 Размер текста - 17 +

Для России не имеет значения признание американцами преступной организацией ЧВК «Вагнер», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Кремле считают, что признание Соединенными Штатами Америки российской ЧВК «Вагнер» международной преступной организацией не имеет никакого значения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Не думаю, что в прикладном плане это имеет какое-то значение для нашей страны. И тем более [не имеет значение] для ЧВК „Вагнер“», — убежден Песков. США признали ЧВК «Вагнер» международной преступной организацией. Там заявили также, что в отношении компании будут применены санкции.

В Кремле считают, что признание Соединенными Штатами Америки российской ЧВК «Вагнер» международной преступной организацией не имеет никакого значения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Не думаю, что в прикладном плане это имеет какое-то значение для нашей страны. И тем более [не имеет значение] для ЧВК „Вагнер“», — убежден Песков. США признали ЧВК «Вагнер» международной преступной организацией. Там заявили также, что в отношении компании будут применены санкции.