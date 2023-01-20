США объявят ЧВК «Вагнер» международной преступной организацией

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Вашингтон на следующей неделе введет санкции против ЧВК «Вагнер» Фото:
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Соединенные Штаты на следующей неделе введут новые санкции против частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», а Министерство финансов США включит ее в список международных преступных организаций. Об этом сообщил высокопоставленный представитель администрации Вашингтона.

«На следующей неделе мы также введем дополнительные санкции против „Вагнера“ и его сети поддержки на нескольких континентах. Эти действия признают трансконтинентальную угрозу, которую представляет компания, в том числе в связи с его продолжающейся серьезной преступной деятельностью», — рассказал на условиях анонимности чиновник агентству Reuters. В Белом доме также подтверждают данное заявление.

Также сообщается, что включение ЧВК в списки преступных организаций позволит Вашингтону заморозить все активы компании в стране. Американцам, в свою очередь, будет введен запрет на оказание «Вагнеру» каких-либо услуг.

Ранее стало известно о том, что США планируют противодействовать деятельности ЧВК «Вагнер» вплоть до ликвидации организации. Согласно заявлению советника Госдепартамента Дерека Шолле, деятельность компании вызывает в Белом доме беспокойство. Также американцы выразили свои опасения в связи с растущей активностью ЧВК по всему миру.

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Соединенные Штаты на следующей неделе введут новые санкции против частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», а Министерство финансов США включит ее в список международных преступных организаций. Об этом сообщил высокопоставленный представитель администрации Вашингтона. «На следующей неделе мы также введем дополнительные санкции против „Вагнера“ и его сети поддержки на нескольких континентах. Эти действия признают трансконтинентальную угрозу, которую представляет компания, в том числе в связи с его продолжающейся серьезной преступной деятельностью», — рассказал на условиях анонимности чиновник агентству Reuters. В Белом доме также подтверждают данное заявление. Также сообщается, что включение ЧВК в списки преступных организаций позволит Вашингтону заморозить все активы компании в стране. Американцам, в свою очередь, будет введен запрет на оказание «Вагнеру» каких-либо услуг. Ранее стало известно о том, что США планируют противодействовать деятельности ЧВК «Вагнер» вплоть до ликвидации организации. Согласно заявлению советника Госдепартамента Дерека Шолле, деятельность компании вызывает в Белом доме беспокойство. Также американцы выразили свои опасения в связи с растущей активностью ЧВК по всему миру.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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