США объявят ЧВК «Вагнер» международной преступной организацией

20 января 2023 в 23:36 Размер текста - 17 +

Вашингтон на следующей неделе введет санкции против ЧВК «Вагнер» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Соединенные Штаты на следующей неделе введут новые санкции против частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», а Министерство финансов США включит ее в список международных преступных организаций. Об этом сообщил высокопоставленный представитель администрации Вашингтона. «На следующей неделе мы также введем дополнительные санкции против „Вагнера“ и его сети поддержки на нескольких континентах. Эти действия признают трансконтинентальную угрозу, которую представляет компания, в том числе в связи с его продолжающейся серьезной преступной деятельностью», — рассказал на условиях анонимности чиновник агентству Reuters . В Белом доме также подтверждают данное заявление. Также сообщается, что включение ЧВК в списки преступных организаций позволит Вашингтону заморозить все активы компании в стране. Американцам, в свою очередь, будет введен запрет на оказание «Вагнеру» каких-либо услуг. Ранее стало известно о том, что США планируют противодействовать деятельности ЧВК «Вагнер» вплоть до ликвидации организации. Согласно заявлению советника Госдепартамента Дерека Шолле, деятельность компании вызывает в Белом доме беспокойство. Также американцы выразили свои опасения в связи с растущей активностью ЧВК по всему миру.

Соединенные Штаты на следующей неделе введут новые санкции против частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», а Министерство финансов США включит ее в список международных преступных организаций. Об этом сообщил высокопоставленный представитель администрации Вашингтона. «На следующей неделе мы также введем дополнительные санкции против „Вагнера“ и его сети поддержки на нескольких континентах. Эти действия признают трансконтинентальную угрозу, которую представляет компания, в том числе в связи с его продолжающейся серьезной преступной деятельностью», — рассказал на условиях анонимности чиновник агентству Reuters. В Белом доме также подтверждают данное заявление. Также сообщается, что включение ЧВК в списки преступных организаций позволит Вашингтону заморозить все активы компании в стране. Американцам, в свою очередь, будет введен запрет на оказание «Вагнеру» каких-либо услуг. Ранее стало известно о том, что США планируют противодействовать деятельности ЧВК «Вагнер» вплоть до ликвидации организации. Согласно заявлению советника Госдепартамента Дерека Шолле, деятельность компании вызывает в Белом доме беспокойство. Также американцы выразили свои опасения в связи с растущей активностью ЧВК по всему миру.