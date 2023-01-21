Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин отправил письмо в Белый дом

Евгений Пригожин обратился в Белый Дом
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин отправил открытое письмо пресс-секретарю Пентагона Джону Кирби. Письмо опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».
«Уважаемый господин Кирби! У меня к вам есть вопрос: «Можете ли вы назвать, какое преступление совершила ЧВК «Вагнер»?», — написал Пригожин. Письмо опубликовано в паблике пресс-службы в социальной сети «Вконтакте».
Ранее Белый дом объявил ЧВК «Вагнер» международной преступной организацией. Вашингтон планируют ввести новые санкции против ЧВК «Вагнер», в том числе заморозить активы компании в США.
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