Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин отправил письмо в Белый дом

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Клипарт. США, белый дом, сша, соединенные штаты америки, usa
Евгений Пригожин обратился в Белый Дом Фото:
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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин отправил открытое письмо пресс-секретарю Пентагона Джону Кирби. Письмо опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».

«Уважаемый господин Кирби! У меня к вам есть вопрос: «Можете ли вы назвать, какое преступление совершила ЧВК «Вагнер»?», — написал Пригожин. Письмо опубликовано в паблике пресс-службы в социальной сети «Вконтакте».

Ранее Белый дом объявил ЧВК «Вагнер» международной преступной организацией. Вашингтон планируют ввести новые санкции против ЧВК «Вагнер», в том числе заморозить активы компании в США.

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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин отправил открытое письмо пресс-секретарю Пентагона Джону Кирби. Письмо опубликовала пресс-служба компании «Конкорд». «Уважаемый господин Кирби! У меня к вам есть вопрос: «Можете ли вы назвать, какое преступление совершила ЧВК «Вагнер»?», — написал Пригожин. Письмо опубликовано в паблике пресс-службы в социальной сети «Вконтакте». Ранее Белый дом объявил ЧВК «Вагнер» международной преступной организацией. Вашингтон планируют ввести новые санкции против ЧВК «Вагнер», в том числе заморозить активы компании в США.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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