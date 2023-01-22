Полиция Нижневартовска начала проверку из-за нападения на отловщиков животных

Полицейские проводят проверку по факту нападения на отловщиков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) полиция начала проверку по факту нападения на сотрудников службы отлова животных. В пресс-службе УМВД по ХМАО корреспонденту URA.RU подтвердили, что получили обращение руководителя службы Евгения Шлеина.

«Мы получили обращение от руководителя службы отлова о нападении неизвестными на двух его подчиненных. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Других подробностей пока сообщить не можем», — прокомментировали в пресс-службе.

Шлеин рассказал журналисту агентства, что нападавших установили, а дорогостоящий прибор, которым, по словам отловщиков, наносились побои, нашли. «Сотрудники вызвали наряд полиции, позже нас вызвали на место происшествия. Это действительно оказались люди с этой автостоянки — не знаю, то ли собственники, то ли арендаторы, то ли просто там ставят машину. Их допросили, изъяли у них украденный инъектор. В полиции нам сказали, что сейчас идет установление всех обстоятельств», — добавил Шлеин. В пресс-службе УМВД по Нижневартовску корреспонденту URA.RU пообещали прокомментировать эту информацию позже.

Ранее URA.RU писало о нападении неизвестных на сотрудников службы отлова. Отловщики искали собак, повредивших бампер автомобиля на МЖК, и обнаружили их на территории автостоянки через дорогу.