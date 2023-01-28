Военкор Коц раскрыл места базирования элитных бойцов ВСУ

Элитные подразделения вооруженных сил Украины находятся на западе страны, где они проходят обучение для использования различных вооружений западных стран. Об этом URA.RU рассказал военный корреспондент РИА «Новости» Андрей Коц.
«Как я понимаю, элитные части ВСУ сейчас на западе страны. Они собраны там. У них ведется тренировка, обучение, боевое слаживание, то есть, оснащение техникой западного образца. Из них готовят ударные корпуса, которые к весне они смогут частично или целиком ввести в бой», — сказал Андрей Коц.
Ранее экс-командующий сухопутными войсками США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил, что ВСУ используют поставленные западными странами танки Leopard 2 для наступления на подконтрольный российским военным Мариуполь. А генерал-майор США в отставке Джеймс Маркс считает, что ВСУ планируют наступления в Донбассе, в окрестностях Харькова, а также в Крыму.
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