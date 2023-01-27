Генерал армии США предрек три направления для наступления ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют наступления в Донбассе, в окрестностях Харькова, а также в Крыму. Об этом заявил генерал-майор США в отставке Джеймс Маркс.
«Новые наступления [ВСУ] будут в Донбассе, в окрестностях Харькова и в Крыму», — заявил Джеймс Маркс в интервью телеканалу CNN. Также генерал в отставке отметил, что президент США Джо Байден собрался с рабочим визитом в Польшу на годовщину спецоперации РФ 24 февраля. По его мнению, это станет психологическим сигналом для России.
Ранее в Белом доме заявили, что предоставляют ВСУ разведданные для нанесения ударов по Крыму. Также в Конгрессе США призывали отправить ракеты ATACMS для удара по Крыму.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса.
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют наступления в Донбассе, в окрестностях Харькова, а также в Крыму. Об этом заявил генерал-майор США в отставке Джеймс Маркс. «Новые наступления [ВСУ] будут в Донбассе, в окрестностях Харькова и в Крыму», — заявил Джеймс Маркс в интервью телеканалу CNN. Также генерал в отставке отметил, что президент США Джо Байден собрался с рабочим визитом в Польшу на годовщину спецоперации РФ 24 февраля. По его мнению, это станет психологическим сигналом для России. Ранее в Белом доме заявили, что предоставляют ВСУ разведданные для нанесения ударов по Крыму. Также в Конгрессе США призывали отправить ракеты ATACMS для удара по Крыму. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса.