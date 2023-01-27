Генерал США: ВСУ используют танки для наступления на Мариуполь

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют поставленные западными странами танки Leopard 2 для наступления на подконтрольный российским военным Мариуполь (ДНР), пытаясь лишить Россию важного для нее сухопутного моста. С таким мнением выступил экс-командующий сухопутными войсками США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес.
«Украинцам предстоит решить, где сосредоточить танки Leopard 2. <...> Киев нацелится на юго-восток Украины, нацеленный на Мариуполь и Мелитополь, в попытке перерезать сухопутный мост России с Крымом», — поделился предположением Бен Ходжес с изданием Politico.
Российские военные взяли под контроль Мариуполь в ходе спецоперации на Украине, которую Россия проводит с 24 февраля 2022 года. Активные бои за город велись с самого начала российской специальной операции и продолжались до конца марта. В результате боевых действий Мариуполь был практически полностью разрушен, однако в прошлом году российские власти уже начали активные работы по его восстановлению.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.