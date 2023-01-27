Генерал США: ВСУ используют танки для наступления на Мариуполь

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Эвакуация людей из осажденного Мариуполя. Украина, армия, военные, украина, мариуполь, солдат, гуманитарная катастрофа
ВС РФ в Мариуполе будут противостоять ВСУ с танками, отметил Бен Ходжес
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют поставленные западными странами танки Leopard 2 для наступления на подконтрольный российским военным Мариуполь (ДНР), пытаясь лишить Россию важного для нее сухопутного моста. С таким мнением выступил экс-командующий сухопутными войсками США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес.

«Украинцам предстоит решить, где сосредоточить танки Leopard 2. <...> Киев нацелится на юго-восток Украины, нацеленный на Мариуполь и Мелитополь, в попытке перерезать сухопутный мост России с Крымом», — поделился предположением Бен Ходжес с изданием Politico. 

Российские военные взяли под контроль Мариуполь в ходе спецоперации на Украине, которую Россия проводит с 24 февраля 2022 года. Активные бои за город велись с самого начала российской специальной операции и продолжались до конца марта. В результате боевых действий Мариуполь был практически полностью разрушен, однако в прошлом году российские власти уже начали активные работы по его восстановлению.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют поставленные западными странами танки Leopard 2 для наступления на подконтрольный российским военным Мариуполь (ДНР), пытаясь лишить Россию важного для нее сухопутного моста. С таким мнением выступил экс-командующий сухопутными войсками США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес. «Украинцам предстоит решить, где сосредоточить танки Leopard 2. <...> Киев нацелится на юго-восток Украины, нацеленный на Мариуполь и Мелитополь, в попытке перерезать сухопутный мост России с Крымом», — поделился предположением Бен Ходжес с изданием Politico.  Российские военные взяли под контроль Мариуполь в ходе спецоперации на Украине, которую Россия проводит с 24 февраля 2022 года. Активные бои за город велись с самого начала российской специальной операции и продолжались до конца марта. В результате боевых действий Мариуполь был практически полностью разрушен, однако в прошлом году российские власти уже начали активные работы по его восстановлению.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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