В аптеках ХМАО пропал популярный спрей от боли в горле

Из аптек ХМАО пропал спрей от боли в горле «Гексорал»

31 января 2023 в 19:56 Размер текста - 17 +

В аптеках ХМАО пропал спрей от боли в горле «Гексорал» Фото: Денис Моргунов © URA.RU В аптеках крупных городов ХМАО пропал популярный спрей от боли в горле «Гексорал» производства компании Johnson & Johnson. На это обратили внимание корреспонденты URA.RU в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске. «На полках аптек нет спрея „Гексорал“. Есть раствор и таблетки. Фармацевты предлагают замену аналогами на основе такого же действующего вещества, как в импортном „Гексорале“, — гексэтидина. В электронных справочных есть в небольшом количестве остатки препарата, буквально в одной-двух аптеках на город», — сообщают журналисты. По данным Минпромторга, полный аналог «Гексорала» выпускает российская компания «Гротекс». «Аэрозоль „Гелангин Флекс“ является полноценной заменой „Гексорала“, это полный его аналог. Сырье у обоих препаратов закупается у одного производителя, и мы полностью импортозаместили „Гексорал“. В первом квартале года мы планируем поставить дистрибьюторам около трех миллиардов упаковок „Гелангин Флекса“, что практически полностью покроет потребности потребителя в Российской Федерации», — сообщили корреспонденту в пресс-службе компании. Кроме того, в России производят ряд других спреев на основе гексэтидина, которые, по данным Государственного реестра лекарственных средств, могут полностью заменить пропавший с полок аптек «Гексорал»: «Гексэтидин» разных производителей, «Фаринорм» и другие аэрозоли от боли в горле для местного применения. Ранее URA.RU писало о дефиците жизненно важного препарата «Тамоксифен». Он применяется для лечения рака молочной железы. Омбудсмен ХМАО Наталья Стребкова отметила со ссылкой на Минпромторг, что препарат начнут отгружать дистрибьюторам до конца января, а в депздраве округа заявили, что льготная категория граждан полностью обеспечена препаратом в онкоцентрах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В аптеках крупных городов ХМАО пропал популярный спрей от боли в горле «Гексорал» производства компании Johnson & Johnson. На это обратили внимание корреспонденты URA.RU в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске. «На полках аптек нет спрея „Гексорал“. Есть раствор и таблетки. Фармацевты предлагают замену аналогами на основе такого же действующего вещества, как в импортном „Гексорале“, — гексэтидина. В электронных справочных есть в небольшом количестве остатки препарата, буквально в одной-двух аптеках на город», — сообщают журналисты. По данным Минпромторга, полный аналог «Гексорала» выпускает российская компания «Гротекс». «Аэрозоль „Гелангин Флекс“ является полноценной заменой „Гексорала“, это полный его аналог. Сырье у обоих препаратов закупается у одного производителя, и мы полностью импортозаместили „Гексорал“. В первом квартале года мы планируем поставить дистрибьюторам около трех миллиардов упаковок „Гелангин Флекса“, что практически полностью покроет потребности потребителя в Российской Федерации», — сообщили корреспонденту в пресс-службе компании. Кроме того, в России производят ряд других спреев на основе гексэтидина, которые, по данным Государственного реестра лекарственных средств, могут полностью заменить пропавший с полок аптек «Гексорал»: «Гексэтидин» разных производителей, «Фаринорм» и другие аэрозоли от боли в горле для местного применения. Ранее URA.RU писало о дефиците жизненно важного препарата «Тамоксифен». Он применяется для лечения рака молочной железы. Омбудсмен ХМАО Наталья Стребкова отметила со ссылкой на Минпромторг, что препарат начнут отгружать дистрибьюторам до конца января, а в депздраве округа заявили, что льготная категория граждан полностью обеспечена препаратом в онкоцентрах.