Власти Грузии обиделись на обвинения Зеленского в пытках Саакашвили

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе назвал оскорбительным и идущим вразрез с западными нормами поведение президента Украины Владимира Зеленского, который обвинил грузинские власти в пытках их бывшего президента Михаила Саакашвили. По мнению главы Минюста, данная информация не имеет никаких доказательств.
«То, что в Грузии кого-то пытают, кто бы это ни был, кто бы не говорил, это несправедливое и оскорбительное заявление. Как раз европейские и западные стандарты подразумевают то, что все заявления, тем более сделанные лицами, занимающими высокие должности, должны быть основаны на доказательствах», — передает ТАСС заявление Брегадзе.
По словам чиновника, безосновательные обвинения для властей Грузии неприемлемы. В свою очередь, официальные представители Тбилиси стараются не акцентировать внимания на украинских политиках и не комментировать оценки их деятельности, добавил Брегадзе.
Ранее URA.RU сообщало, что Зеленский вступился за Саакашвили. Президент Украины обвинил Грузию в пытках над экс-главой и предположил конкретную цель, которую преследуют грузинские власти.
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