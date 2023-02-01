Власти Грузии обиделись на обвинения Зеленского в пытках Саакашвили

02 февраля 2023 в 01:07 Размер текста - 17 +

Власти Грузии считают слова Зеленского неприемлемыми Фото: Официальный сайт президента Украины Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе назвал оскорбительным и идущим вразрез с западными нормами поведение президента Украины Владимира Зеленского, который обвинил грузинские власти в пытках их бывшего президента Михаила Саакашвили. По мнению главы Минюста, данная информация не имеет никаких доказательств. «То, что в Грузии кого-то пытают, кто бы это ни был, кто бы не говорил, это несправедливое и оскорбительное заявление. Как раз европейские и западные стандарты подразумевают то, что все заявления, тем более сделанные лицами, занимающими высокие должности, должны быть основаны на доказательствах», — передает ТАСС заявление Брегадзе. По словам чиновника, безосновательные обвинения для властей Грузии неприемлемы. В свою очередь, официальные представители Тбилиси стараются не акцентировать внимания на украинских политиках и не комментировать оценки их деятельности, добавил Брегадзе. Ранее URA.RU сообщало, что Зеленский вступился за Саакашвили. Президент Украины обвинил Грузию в пытках над экс-главой и предположил конкретную цель, которую преследуют грузинские власти.

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе назвал оскорбительным и идущим вразрез с западными нормами поведение президента Украины Владимира Зеленского, который обвинил грузинские власти в пытках их бывшего президента Михаила Саакашвили. По мнению главы Минюста, данная информация не имеет никаких доказательств. «То, что в Грузии кого-то пытают, кто бы это ни был, кто бы не говорил, это несправедливое и оскорбительное заявление. Как раз европейские и западные стандарты подразумевают то, что все заявления, тем более сделанные лицами, занимающими высокие должности, должны быть основаны на доказательствах», — передает ТАСС заявление Брегадзе. По словам чиновника, безосновательные обвинения для властей Грузии неприемлемы. В свою очередь, официальные представители Тбилиси стараются не акцентировать внимания на украинских политиках и не комментировать оценки их деятельности, добавил Брегадзе. Ранее URA.RU сообщало, что Зеленский вступился за Саакашвили. Президент Украины обвинил Грузию в пытках над экс-главой и предположил конкретную цель, которую преследуют грузинские власти.