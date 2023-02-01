Зеленский вступился за Саакашвили и наехал на власти Грузии

Грузия публично пытает гражданина Украины Михаила Саакашвили, заявил Владимир ЗеленскийФото: Официальный сайт президента Украины
Грузия удерживает экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который является гражданином Украины и власти страны публично его пытают. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Публичная пытка гражданина Украины. <…> Я говорю об аресте Михаила Саакашвили, которого публично пытают ежедневно. Я думаю, что их [властей Грузии] цель — его убить», — заявил Владимир Зеленский. Его цитирует агентство Укринформ.
Ранее Михаил Саакашвили завещал похоронить его на Украине. 1 февраля проходило заседание суда, где экс-президент Грузии принимал участие дистанционно из клиники. Саакашвили озвучивал свою речь на украинском языке. Минюст Грузии заявил об отсутствии причин для перевода экс-президента в реанимацию, пишет RT. Саакашвили также обвинил в своем аресте РФ, сообщает «Национальная служба новостей».
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Грузия удерживает экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который является гражданином Украины и власти страны публично его пытают. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Публичная пытка гражданина Украины. <…> Я говорю об аресте Михаила Саакашвили, которого публично пытают ежедневно. Я думаю, что их [властей Грузии] цель — его убить», — заявил Владимир Зеленский. Его цитирует агентство Укринформ. Ранее Михаил Саакашвили завещал похоронить его на Украине. 1 февраля проходило заседание суда, где экс-президент Грузии принимал участие дистанционно из клиники. Саакашвили озвучивал свою речь на украинском языке. Минюст Грузии заявил об отсутствии причин для перевода экс-президента в реанимацию, пишет RT. Саакашвили также обвинил в своем аресте РФ, сообщает «Национальная служба новостей».