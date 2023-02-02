К спору челябинского экс-депутата с мэрией Златоуста подключили правительственную структуру

Компания Валихана Тургумбаева продолжает настаивать на своих требованиях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В споре экс-депутата заксобрания Челябинской области Валихана Тургумбаева с мэрией Златоуста появился новый участник — главное управление Государственной жилищной инспекции региона (ГЖИ). Это следует из картотеки арбитражных дел.

«Привлечь к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, ГЖИ. Отложить предварительное судебное заседание на 20 февраля», — говорится в документе суда.

Истцом выступила ООО «Управляющая компания Валихана Тургумбаева». Фирма потребовала исключить ее из перечня организаций на обслуживание многоквартирных домов, оставшихся без своих «управляек».

Мэрия Златоуста внесла компанию в список, поскольку та претендовала на управление домом в квартале «Молодежный». Как URA.RU сообщил участник коммунального рынка, это означает автоматическое согласие на возможность привлечения на год к управлению иными домами.

В начале декабре 2022 года еще одним третьим лицом в процессе стало ООО «Управляющая компания КурортСтройСервис». До фирмы Тургумбаева это предприятие находилось в том же перечне, но по истечении года было из него исключено. В рамках привлечения к работам, компаниям приходится обслуживать 135 старых домов Златоуста. На обращение в «Управляющую компанию Валихана Тургумбаева» сотрудник, которого представили директором Алишером Дускуловым, комментировать тему отказался.