Тюменец украл гели для душа и дезодоранты, угрожая продавцу дверным ключом

03 февраля 2023 в 02:58 Размер текста - 17 +

Украденные гули для душа мужчина собирался перепродать Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени рецидивист украл из магазина гели для душа и дезодоранты. Мужчина угрожал продавцу ключом от замка и планировал перепродать украденные товары. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области. «На допросе подозреваемый пояснил, что похитил бытовую химию с целью дальнейшей перепродажи. Полицейские изъяли похищенное имущество и вернули в магазин», — рассказали в пресс-службе. Как сообщили в ведомстве, тюменец в магазине собирал дезодоранты и гели для душа. Позднее его заметил продавец. Тогда злоумышленник начал угрожать сотруднику магазина ключом от двери. Отмечается, что подозреваемый ранее был судим. После кражи мужчина сбежал из магазина. Однако сотрудники полиции его задержали и возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Теперь тюменцу грозит до семи лет тюрьмы.

В Тюмени рецидивист украл из магазина гели для душа и дезодоранты. Мужчина угрожал продавцу ключом от замка и планировал перепродать украденные товары. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области. «На допросе подозреваемый пояснил, что похитил бытовую химию с целью дальнейшей перепродажи. Полицейские изъяли похищенное имущество и вернули в магазин», — рассказали в пресс-службе. Как сообщили в ведомстве, тюменец в магазине собирал дезодоранты и гели для душа. Позднее его заметил продавец. Тогда злоумышленник начал угрожать сотруднику магазина ключом от двери. Отмечается, что подозреваемый ранее был судим. После кражи мужчина сбежал из магазина. Однако сотрудники полиции его задержали и возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Теперь тюменцу грозит до семи лет тюрьмы.