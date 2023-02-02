Полиция нашла пермяка, утроившего стрельбу у магазина

03 февраля 2023 в 11:18 Размер текста - 17 +

Проверка полиции продолжается Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Полицейские в Перми установили личность молодого человека, стрелявшего у магазина. Конфликт между двумя пермяками произошел на улице Черняховского, 88 в Орджоникидзевском районе 31 января. На следующие день в Сети появилось видео произошедшего. На кадрах видно, как словесная перепалка между людьми переросла в потасовку. В результате один из молодых людей достал травматический пистолет и произвел выстрел в воздух. «Сотрудниками полиции данная информация была проверена, один из участников происшествия установлен. Травматический пистолет у гражданина зарегистрирован в установленном законом порядке. », — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермском у краю в telegram-канале краевого главка. В результате инцидента никто из прохожих не пострадал, сейчас полиция продолжает проверку случившегося. В 2021 году в одном из пермских кафе посетитель открыл стрельбу из травматического пистолета. Этому предшествовал конфликт, который произошел между посетителями заведения. В итоге трое участников конфликта оказались на скамье подсудимых.

Полицейские в Перми установили личность молодого человека, стрелявшего у магазина. Конфликт между двумя пермяками произошел на улице Черняховского, 88 в Орджоникидзевском районе 31 января. На следующие день в Сети появилось видео произошедшего. На кадрах видно, как словесная перепалка между людьми переросла в потасовку. В результате один из молодых людей достал травматический пистолет и произвел выстрел в воздух. «Сотрудниками полиции данная информация была проверена, один из участников происшествия установлен. Травматический пистолет у гражданина зарегистрирован в установленном законом порядке. », — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермском у краю в telegram-канале краевого главка. В результате инцидента никто из прохожих не пострадал, сейчас полиция продолжает проверку случившегося. В 2021 году в одном из пермских кафе посетитель открыл стрельбу из травматического пистолета. Этому предшествовал конфликт, который произошел между посетителями заведения. В итоге трое участников конфликта оказались на скамье подсудимых.