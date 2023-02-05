В США раскрыли главную сложность с использованием танков Leopard на Украине

Military Watch: на складах ВСУ отсутствуют боеприпасы для устаревших танков Leopard 1

06 февраля 2023 в 05:05 Размер текста - 17 +

Группа военных экспертов пообещала ВСУ трудности в эксплуатации немецких танков Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут испытывать трудности в применении немецких танков, поставки которых недавно были анонсированы в Бундесвере. Основной проблемой станет устаревшая конструкция моделей Leopard 1, которая имеет весьма ограниченные характеристики. Об этом рассказали американские военные эксперты. «Танки Leopard 1 создадут дополнительные трудности для ВСУ. Основное орудие Leopard 1 <…> не только имеет очень ограниченные характеристики, <…>, но и может использовать только 105-миллиметровые снаряды. Этот тип боеприпасов отсутствует на украинских складах», — рассказали военные эксперты журналу Military Watch . Кабмин ФРГ дал официальное подтверждение тому, что передача немецких танков Leopard 1 ВСУ была одобрена, передает RT. Стало известно также и об угрозе срыва поставок западных танков Украине из-за проблем с логистикой. Кроме того, в Бундестаге были разочарованы отсутствием какой-либо реакции со стороны других стран Евросоюза на организацию поставок Leopard 2 Германией.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут испытывать трудности в применении немецких танков, поставки которых недавно были анонсированы в Бундесвере. Основной проблемой станет устаревшая конструкция моделей Leopard 1, которая имеет весьма ограниченные характеристики. Об этом рассказали американские военные эксперты. «Танки Leopard 1 создадут дополнительные трудности для ВСУ. Основное орудие Leopard 1 <…> не только имеет очень ограниченные характеристики, <…>, но и может использовать только 105-миллиметровые снаряды. Этот тип боеприпасов отсутствует на украинских складах», — рассказали военные эксперты журналу Military Watch. Кабмин ФРГ дал официальное подтверждение тому, что передача немецких танков Leopard 1 ВСУ была одобрена, передает RT. Стало известно также и об угрозе срыва поставок западных танков Украине из-за проблем с логистикой. Кроме того, в Бундестаге были разочарованы отсутствием какой-либо реакции со стороны других стран Евросоюза на организацию поставок Leopard 2 Германией.