05 февраля 2023

В США раскрыли главную сложность с использованием танков Leopard на Украине

Military Watch: на складах ВСУ отсутствуют боеприпасы для устаревших танков Leopard 1
© Служба новостей «URA.RU»
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НАТО. Москва. stock, леопард, нато, nato, танк, Leopard 2
Группа военных экспертов пообещала ВСУ трудности в эксплуатации немецких танков Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут испытывать трудности в применении немецких танков, поставки которых недавно были анонсированы в Бундесвере. Основной проблемой станет устаревшая конструкция моделей Leopard 1, которая имеет весьма ограниченные характеристики. Об этом рассказали американские военные эксперты.

«Танки Leopard 1 создадут дополнительные трудности для ВСУ. Основное орудие Leopard 1 <…> не только имеет очень ограниченные характеристики, <…>, но и может использовать только 105-миллиметровые снаряды. Этот тип боеприпасов отсутствует на украинских складах», — рассказали военные эксперты журналу Military Watch.

Кабмин ФРГ дал официальное подтверждение тому, что передача немецких танков Leopard 1 ВСУ была одобрена, передает RT. Стало известно также и об угрозе срыва поставок западных танков Украине из-за проблем с логистикой. Кроме того, в Бундестаге были разочарованы отсутствием какой-либо реакции со стороны других стран Евросоюза на организацию поставок Leopard 2 Германией.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут испытывать трудности в применении немецких танков, поставки которых недавно были анонсированы в Бундесвере. Основной проблемой станет устаревшая конструкция моделей Leopard 1, которая имеет весьма ограниченные характеристики. Об этом рассказали американские военные эксперты. «Танки Leopard 1 создадут дополнительные трудности для ВСУ. Основное орудие Leopard 1 <…> не только имеет очень ограниченные характеристики, <…>, но и может использовать только 105-миллиметровые снаряды. Этот тип боеприпасов отсутствует на украинских складах», — рассказали военные эксперты журналу Military Watch. Кабмин ФРГ дал официальное подтверждение тому, что передача немецких танков Leopard 1 ВСУ была одобрена, передает RT. Стало известно также и об угрозе срыва поставок западных танков Украине из-за проблем с логистикой. Кроме того, в Бундестаге были разочарованы отсутствием какой-либо реакции со стороны других стран Евросоюза на организацию поставок Leopard 2 Германией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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