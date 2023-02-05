05 февраля 2023

В Германии обиделись на отсутствие похвалы со стороны ЕС за поставку танков Киеву

В Германии разочарованы отсутствием реакции в ЕС на поставки Leopard 2 Киеву
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
НАТО. Москва. stock, зима, леопард, нато, танк, Leopard 2
В Бундестаге огорчены молчанием в ответ на согласие поставить танки ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Германия получила со стороны Евросоюза молчание в ответ на организацию поставок Вооруженным силам Украины (ВСУ) танков Leopard 2. На это пожаловался генсек Социал-демократической партии Германии Кевин Кюнерт.

«В последние недели иногда создавалось впечатление, что весь мир хочет отправить (танки Leopard 2 — прим. URA.RU), но не [ФРГ]. Теперь мы видим, что Германия взяла на себя конкретные обязательства и что танковая рота действительно будет поставлена. И вдруг вокруг нас стало очень тихо», — посетовал Кюнерт в эфире немецкого телеканала ZDF.

Россия с 24 февраля проводит на территории Украины специальную военную операцию (СВО) по защите мирного населения Донбасса от агрессии Киева. Ранее стало известно о том, что Бундесвер организовал поставки 80 танков Leopard 2 для ВСУ. Кроме того, в правительстве ФРГ анонсировали поставки дополнительных моделей Leopard 1. Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил о начале обучения солдат ВСУ обращению с соответствующей тяжелой техникой, передает RT.

Только о важных и ключевых событиях спецоперации на Украине пишем в Telegram-канале URA.RU. Подпишитесь, жмите на ссылку.

Коротко о главных событиях с фронта - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Германия получила со стороны Евросоюза молчание в ответ на организацию поставок Вооруженным силам Украины (ВСУ) танков Leopard 2. На это пожаловался генсек Социал-демократической партии Германии Кевин Кюнерт. «В последние недели иногда создавалось впечатление, что весь мир хочет отправить (танки Leopard 2 — прим. URA.RU), но не [ФРГ]. Теперь мы видим, что Германия взяла на себя конкретные обязательства и что танковая рота действительно будет поставлена. И вдруг вокруг нас стало очень тихо», — посетовал Кюнерт в эфире немецкого телеканала ZDF. Россия с 24 февраля проводит на территории Украины специальную военную операцию (СВО) по защите мирного населения Донбасса от агрессии Киева. Ранее стало известно о том, что Бундесвер организовал поставки 80 танков Leopard 2 для ВСУ. Кроме того, в правительстве ФРГ анонсировали поставки дополнительных моделей Leopard 1. Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил о начале обучения солдат ВСУ обращению с соответствующей тяжелой техникой, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...