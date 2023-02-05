В Германии обиделись на отсутствие похвалы со стороны ЕС за поставку танков Киеву

Германия получила со стороны Евросоюза молчание в ответ на организацию поставок Вооруженным силам Украины (ВСУ) танков Leopard 2. На это пожаловался генсек Социал-демократической партии Германии Кевин Кюнерт.
«В последние недели иногда создавалось впечатление, что весь мир хочет отправить (танки Leopard 2 — прим. URA.RU), но не [ФРГ]. Теперь мы видим, что Германия взяла на себя конкретные обязательства и что танковая рота действительно будет поставлена. И вдруг вокруг нас стало очень тихо», — посетовал Кюнерт в эфире немецкого телеканала ZDF.
Россия с 24 февраля проводит на территории Украины специальную военную операцию (СВО) по защите мирного населения Донбасса от агрессии Киева. Ранее стало известно о том, что Бундесвер организовал поставки 80 танков Leopard 2 для ВСУ. Кроме того, в правительстве ФРГ анонсировали поставки дополнительных моделей Leopard 1. Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил о начале обучения солдат ВСУ обращению с соответствующей тяжелой техникой, передает RT.
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