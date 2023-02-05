05 февраля 2023
04 февраля 2023
03 февраля 2023

В челябинском районе в полтора раза упали темпы строительства жилья

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Строительство парка
Сокращение ввода жилья наблюдается в пяти муниципалитетах Фото:

В Катав-Ивановском (Челябинская область) районе темпы строительства жилья упали в полтора раза. Об этом URA.RU сообщили 6 февраля в Контрольно-счетной палате (КСП) региона.

«Сокращение ввода жилья наблюдается в пяти муниципалитетах Челябинской области. Лидером антирейтинга стал Катав-Ивановский муниципальный район (-51,9%)», — говорится в сообщении КСП.

Темпы строительства жилья также упали в Брединском районе (-28,8%), Саткинском районе (-36,8%); Чесменском районе (-43,3%) и Кизильском районе (-51,2%). В целом за 2022 год в регионе введено 1 млн 870 тыс. квадратных метров жилья, что на +8,3% больше, чем в 2021 году.

О важных для каждого челябинца событиях — в Telegram-канале «Челябинск, который смог». Подпишитесь, жмите на ссылку.

В Катав-Ивановском (Челябинская область) районе темпы строительства жилья упали в полтора раза. Об этом URA.RU сообщили 6 февраля в Контрольно-счетной палате (КСП) региона. «Сокращение ввода жилья наблюдается в пяти муниципалитетах Челябинской области. Лидером антирейтинга стал Катав-Ивановский муниципальный район (-51,9%)», — говорится в сообщении КСП. Темпы строительства жилья также упали в Брединском районе (-28,8%), Саткинском районе (-36,8%); Чесменском районе (-43,3%) и Кизильском районе (-51,2%). В целом за 2022 год в регионе введено 1 млн 870 тыс. квадратных метров жилья, что на +8,3% больше, чем в 2021 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...