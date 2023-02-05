В челябинском районе в полтора раза упали темпы строительства жилья

06 февраля 2023 в 09:54 Размер текста - 17 +

Сокращение ввода жилья наблюдается в пяти муниципалитетах Фото: Илья Московец © URA.RU В Катав-Ивановском (Челябинская область) районе темпы строительства жилья упали в полтора раза. Об этом URA.RU сообщили 6 февраля в Контрольно-счетной палате (КСП) региона. «Сокращение ввода жилья наблюдается в пяти муниципалитетах Челябинской области. Лидером антирейтинга стал Катав-Ивановский муниципальный район (-51,9%)», — говорится в сообщении КСП. Темпы строительства жилья также упали в Брединском районе (-28,8%), Саткинском районе (-36,8%); Чесменском районе (-43,3%) и Кизильском районе (-51,2%). В целом за 2022 год в регионе введено 1 млн 870 тыс. квадратных метров жилья, что на +8,3% больше, чем в 2021 году.

В Катав-Ивановском (Челябинская область) районе темпы строительства жилья упали в полтора раза. Об этом URA.RU сообщили 6 февраля в Контрольно-счетной палате (КСП) региона. «Сокращение ввода жилья наблюдается в пяти муниципалитетах Челябинской области. Лидером антирейтинга стал Катав-Ивановский муниципальный район (-51,9%)», — говорится в сообщении КСП. Темпы строительства жилья также упали в Брединском районе (-28,8%), Саткинском районе (-36,8%); Чесменском районе (-43,3%) и Кизильском районе (-51,2%). В целом за 2022 год в регионе введено 1 млн 870 тыс. квадратных метров жилья, что на +8,3% больше, чем в 2021 году.