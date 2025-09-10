Челябинец получил 11 лет колонии за убийство знакомой: ее труп он прятал на балконе

Катав-Ивановский райсуд Челябинской области приговорил жителя района к 11 годам колонии по делу об убийстве женщины. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Мужчина прятал труп убитой им знакомой на балконе своей квартиры.
«Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, на убийцу удалось выйти благодаря внимательности полицейского. Он нашел на балконе мужчины ковер с телом.
«Мужчина утверждал, что женщина уехала и он не знает, как с ней связаться. Однако увидев в квартире захламленный балкон, полицейский заподозрил, что мужчина вводит его в заблуждение и решил все проверить. Именно там и был обнаружен труп потерпевшей, завернутый в ковер», — отметили в пресс-службе главка.
После задержания следователь регионального СКР предъявил мужчине обвинения в убийстве. По делу удалось собрать неопровержимые доказательства.
«Следствием и судом установлено, что в один из дней в период с 24 февраля по 1 марта 2022 года между знакомыми, находившимися в состоянии алкогольного опьянения в квартире дома № 92 по улице Советской Катав-Ивановского района, произошел конфликт, в ходе которого подсудимый нанес не менее 58 ударов руками, ногами, а также предметами мебели по туловищу и голове 56-летней женщине. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте. После чего осужденный, с целью сокрытия следов преступления, завернул женщину в ковер и вынес на балкон своей квартиры», — сообщили детали преступления в пресс-службе СКР.
История же началась с обращения матери убитой женщины. Она сообщила о безвестном исчезновении дочери. Правоохранители органы начали работу и оперативно установили убийцу.
