Челябинец получил 11 лет колонии за убийство знакомой: ее труп он прятал на балконе

Челябинец получил 11 лет колонии за убийство знакомой
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Убийцу отправили в колонию
Убийцу отправили в колонию Фото:

Катав-Ивановский райсуд Челябинской области приговорил жителя района к 11 годам колонии по делу об убийстве женщины. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Мужчина прятал труп убитой им знакомой на балконе своей квартиры.

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, на убийцу удалось выйти благодаря внимательности полицейского. Он нашел на балконе мужчины ковер с телом.

«Мужчина утверждал, что женщина уехала и он не знает, как с ней связаться. Однако увидев в квартире захламленный балкон, полицейский заподозрил, что мужчина вводит его в заблуждение и решил все проверить. Именно там и был обнаружен труп потерпевшей, завернутый в ковер», — отметили в пресс-службе главка.

После задержания следователь регионального СКР предъявил мужчине обвинения в убийстве. По делу удалось собрать неопровержимые доказательства.

«Следствием и судом установлено, что в один из дней в период с 24 февраля по 1 марта 2022 года между знакомыми, находившимися в состоянии алкогольного опьянения в квартире дома № 92 по улице Советской Катав-Ивановского района, произошел конфликт, в ходе которого подсудимый нанес не менее 58 ударов руками, ногами, а также предметами мебели по туловищу и голове 56-летней женщине. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте. После чего осужденный, с целью сокрытия следов преступления, завернул женщину в ковер и вынес на балкон своей квартиры», — сообщили детали преступления в пресс-службе СКР.

История же началась с обращения матери убитой женщины. Она сообщила о безвестном исчезновении дочери. Правоохранители органы начали работу и оперативно установили убийцу.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Катав-Ивановский райсуд Челябинской области приговорил жителя района к 11 годам колонии по делу об убийстве женщины. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Мужчина прятал труп убитой им знакомой на балконе своей квартиры. «Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, на убийцу удалось выйти благодаря внимательности полицейского. Он нашел на балконе мужчины ковер с телом. «Мужчина утверждал, что женщина уехала и он не знает, как с ней связаться. Однако увидев в квартире захламленный балкон, полицейский заподозрил, что мужчина вводит его в заблуждение и решил все проверить. Именно там и был обнаружен труп потерпевшей, завернутый в ковер», — отметили в пресс-службе главка. После задержания следователь регионального СКР предъявил мужчине обвинения в убийстве. По делу удалось собрать неопровержимые доказательства. «Следствием и судом установлено, что в один из дней в период с 24 февраля по 1 марта 2022 года между знакомыми, находившимися в состоянии алкогольного опьянения в квартире дома № 92 по улице Советской Катав-Ивановского района, произошел конфликт, в ходе которого подсудимый нанес не менее 58 ударов руками, ногами, а также предметами мебели по туловищу и голове 56-летней женщине. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте. После чего осужденный, с целью сокрытия следов преступления, завернул женщину в ковер и вынес на балкон своей квартиры», — сообщили детали преступления в пресс-службе СКР. История же началась с обращения матери убитой женщины. Она сообщила о безвестном исчезновении дочери. Правоохранители органы начали работу и оперативно установили убийцу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...