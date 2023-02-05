05 февраля 2023
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Ключевой сотрудник тюменского СК отправлен в отставку

© Служба новостей «URA.RU»
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Шишков Владимир. Следственный комитет. Челябинск, следственный комитет, шеврон
Анна Капустина ушла с должности замначальника Второго отдела по РОВД СУ СК РФ по Тюменской области Фото:

Анна Капустина, занимавшая должность заместителя начальника Второго отдела по РОВД СУ СК России по Тюменской области, уволилась из ведомства. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Он уточнил, что Капустина ушла на пенсию.

«Анна Капустина больше не является заместителем заместителя начальника Второго отдела по РОВД СУ СК РФ. Она вышла на пенсию», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Ранее агентство писало о том, что Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Тюменской области возглавил Тимур Шауцуков. До назначения на эту должность он был начальником Следственного отдела по Ленинскому АО Тюмени.

В региональное управление СК России по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

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Анна Капустина, занимавшая должность заместителя начальника Второго отдела по РОВД СУ СК России по Тюменской области, уволилась из ведомства. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Он уточнил, что Капустина ушла на пенсию. «Анна Капустина больше не является заместителем заместителя начальника Второго отдела по РОВД СУ СК РФ. Она вышла на пенсию», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Ранее агентство писало о том, что Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Тюменской области возглавил Тимур Шауцуков. До назначения на эту должность он был начальником Следственного отдела по Ленинскому АО Тюмени. В региональное управление СК России по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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