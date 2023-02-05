Ключевой сотрудник тюменского СК отправлен в отставку

06 февраля 2023 в 10:54 Размер текста - 17 +

Анна Капустина ушла с должности замначальника Второго отдела по РОВД СУ СК РФ по Тюменской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Анна Капустина, занимавшая должность заместителя начальника Второго отдела по РОВД СУ СК России по Тюменской области, уволилась из ведомства. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Он уточнил, что Капустина ушла на пенсию. «Анна Капустина больше не является заместителем заместителя начальника Второго отдела по РОВД СУ СК РФ. Она вышла на пенсию», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Ранее агентство писало о том, что Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Тюменской области возглавил Тимур Шауцуков. До назначения на эту должность он был начальником Следственного отдела по Ленинскому АО Тюмени. В региональное управление СК России по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Анна Капустина, занимавшая должность заместителя начальника Второго отдела по РОВД СУ СК России по Тюменской области, уволилась из ведомства. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Он уточнил, что Капустина ушла на пенсию. «Анна Капустина больше не является заместителем заместителя начальника Второго отдела по РОВД СУ СК РФ. Она вышла на пенсию», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Ранее агентство писало о том, что Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Тюменской области возглавил Тимур Шауцуков. До назначения на эту должность он был начальником Следственного отдела по Ленинскому АО Тюмени. В региональное управление СК России по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.