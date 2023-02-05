05 февраля 2023

Актер, в честь которого назвали улицу в Магнитогорске, посмертно награжден президентом РФ

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Учредительный съезд политической партии
Пускепалис награжден орденом мужества Фото:

Президент РФ Владимир Путин наградил погибшего в ДТП актера и режиссера из Челябинска Сергея Пускепалиса, в честь которого назвали улицу в Магнитогорске. Об этом говорится в указе президента РФ, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

«За мужество и отвагу, проявленные при исполнении гражданского долга, наградить орденом Мужества Сергея Пускепалиса — художественного руководителя Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова, Ярославская область», — говорится в указе.

В 2003—2007 годах Пускепалис был главным режиссером Магнитогорского драматического театра имени Пушкина. Преподавал в Магнитогорской консерватории имени Глинки, где вел актерский курс на театральном факультете. Он погиб в аварии 20 сентября 2022 года на 201-м километре трассы М-8 в Ярославской области. Ему было 56 лет.

В Магнитогорске одну из новых улиц назвали именем Сергея Пускепалиса. Улица находится в районе шоссе Дачное и улицы Пресная плотина.

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Президент РФ Владимир Путин наградил погибшего в ДТП актера и режиссера из Челябинска Сергея Пускепалиса, в честь которого назвали улицу в Магнитогорске. Об этом говорится в указе президента РФ, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. «За мужество и отвагу, проявленные при исполнении гражданского долга, наградить орденом Мужества Сергея Пускепалиса — художественного руководителя Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова, Ярославская область», — говорится в указе. В 2003—2007 годах Пускепалис был главным режиссером Магнитогорского драматического театра имени Пушкина. Преподавал в Магнитогорской консерватории имени Глинки, где вел актерский курс на театральном факультете. Он погиб в аварии 20 сентября 2022 года на 201-м километре трассы М-8 в Ярославской области. Ему было 56 лет. В Магнитогорске одну из новых улиц назвали именем Сергея Пускепалиса. Улица находится в районе шоссе Дачное и улицы Пресная плотина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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