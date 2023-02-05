Актер, в честь которого назвали улицу в Магнитогорске, посмертно награжден президентом РФ

Пускепалис награжден орденом мужества Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин наградил погибшего в ДТП актера и режиссера из Челябинска Сергея Пускепалиса, в честь которого назвали улицу в Магнитогорске. Об этом говорится в указе президента РФ, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

«За мужество и отвагу, проявленные при исполнении гражданского долга, наградить орденом Мужества Сергея Пускепалиса — художественного руководителя Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова, Ярославская область», — говорится в указе.

В 2003—2007 годах Пускепалис был главным режиссером Магнитогорского драматического театра имени Пушкина. Преподавал в Магнитогорской консерватории имени Глинки, где вел актерский курс на театральном факультете. Он погиб в аварии 20 сентября 2022 года на 201-м километре трассы М-8 в Ярославской области. Ему было 56 лет.

В Магнитогорске одну из новых улиц назвали именем Сергея Пускепалиса. Улица находится в районе шоссе Дачное и улицы Пресная плотина.