В пермской глубинке ищут 135 медиков, обещая до двух млн рублей

Минздрав ищет медиков в отдаленные больницы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пермские власти готовы выплатить медикам крупные компенсации, чтобы решить кадровые проблемы в больницах отдаленных и малых городах и поселках. Всего в 2023 году требуется закрыть 135 вакансий, среди которых врачи, фельдшеры и медсестры, следует из документов, опубликованных на сайте министерства здравоохранения Прикамья.

Всего требуется 86 врачей различных специализаций и 49 человек среднего медперсонала, указано в реестре. Утвержденные минздравом компенсации врачам составляют от одного до двух миллионов рублей, а фельдшерам и медсестрам — от 500 тысяч до миллиона.

Практика компенсационных выплат медикам, уехавшим на работу в отделенные населенные пункты, действует в Пермском крае с 2022 года. Список мест, за работу в которых дают подъемные выплаты, расширяется.