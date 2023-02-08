В пермской глубинке ищут 135 медиков, обещая до двух млн рублей

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Минздрав ищет медиков в отдаленные больницы Фото:

Пермские власти готовы выплатить медикам крупные компенсации, чтобы решить кадровые проблемы в больницах отдаленных и малых городах и поселках. Всего в 2023 году требуется закрыть 135 вакансий, среди которых врачи, фельдшеры и медсестры, следует из документов, опубликованных на сайте министерства здравоохранения Прикамья.

Всего требуется 86 врачей различных специализаций и 49 человек среднего медперсонала, указано в реестре. Утвержденные минздравом компенсации врачам составляют от одного до двух миллионов рублей, а фельдшерам и медсестрам — от 500 тысяч до миллиона.

Практика компенсационных выплат медикам, уехавшим на работу в отделенные населенные пункты, действует в Пермском крае с 2022 года. Список мест, за работу в которых дают подъемные выплаты, расширяется.

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Пермские власти готовы выплатить медикам крупные компенсации, чтобы решить кадровые проблемы в больницах отдаленных и малых городах и поселках. Всего в 2023 году требуется закрыть 135 вакансий, среди которых врачи, фельдшеры и медсестры, следует из документов, опубликованных на сайте министерства здравоохранения Прикамья. Всего требуется 86 врачей различных специализаций и 49 человек среднего медперсонала, указано в реестре. Утвержденные минздравом компенсации врачам составляют от одного до двух миллионов рублей, а фельдшерам и медсестрам — от 500 тысяч до миллиона. Практика компенсационных выплат медикам, уехавшим на работу в отделенные населенные пункты, действует в Пермском крае с 2022 года. Список мест, за работу в которых дают подъемные выплаты, расширяется.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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