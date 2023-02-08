Таксист избил железной битой жителя Тюмени и его жену

Перед нападением водитель проехал на автомобиле по ноге потерпевшего Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени таксист избил мужчину железной битой после того, как сам же наехал на автомобиле ему на ногу. Водитель такси напал на тюменца после того, как тот сделал ему замечание по поводу неаккуратной езды. В результате инцидента пострадала также жена потерпевшего. Об этом происшествии стало известно журналистам

«Он сходу нанес мне удар в лицо, продолжил меня бить, потом стал ногами меня пинать по лицу. Позже он достал железную биту и начал ей наносить удары по лицу», — сообщает со ссылкой на слова потерпевшего издание «Наш город».

По словам журналистов, жена потерпевшего пыталась спасти мужа от избиения, но в итоге сама получила несколько ударов битой по спине и голове. Журналисты уточнили, что в какой-то момент мужчина выхватил биту из рук таксиста, а к месту происшествия прибежали сотрудники продуктового магазина, которые укрыли в здании торговой точки пострадавших. Водитель после этого скрылся в неизвестном направлении.

«Его ищут сотрудники ГИБДД и полиции. Но до сих пор вестей от них я не слышал. Я сообщил им номер автомобиля и его уже пробили по базе», — передает слова потерпевшего издание.

Издание уточняет, что мужчина получил перелом носа и множественные ушибы, а его жена в результате инцидента повредила руку. Комментарии правоохранительных структур ожидаются.

Ранее один из тюменских таксистов рассказал URA.RU, почему он ненавидит свою работу. К минусам профессии он отнес низкие доходы и постоянные конфликты с неадекватными пассажирами.