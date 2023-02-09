Польша отказалась первой расширять поставки техники Украине

Премьер Польши Моравецкий: Варшава не станет первой отправлять Киеву истребители
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Официальный сайт президента Украины. Москва, Матеуш Моравецкий
Матеуш Моравецкий заявил, что у Польши сейчас недостаточно истребителей Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Польша готова отправить истребители на Украину, но не намерена делать это первой. Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

«Мы можем действовать только и исключительно в рамках НАТО. Если будет принято такое решение, то мы не будем первыми, кто передаст истребители», — сказал Матеуш Моравецкий на саммите в Брюсселе, передает РИА Новости.

Он отметил, что Варшава передаст самолеты Киеву, но только после тех стран, у которых их больше. «Польша не будет в первых рядах, потому что у нас недостаточно истребителей, поэтому мы заказали новые F-35», — заключил Моравецкий.

После начала спецоперации страны НАТО начали активно поддерживать Украину, поставляя ей различное вооружение. Не так давно страны Североатлантического альянса начали обсуждать вопрос о предоставлении Киеву истребителей. Вице-премьер Польши Мариуш Блащак говорил о готовности передать Украине самолеты F-16, но только если решение о передаче истребителей будет принято членами НАТО совместно, передает Life.

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Польша готова отправить истребители на Украину, но не намерена делать это первой. Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. «Мы можем действовать только и исключительно в рамках НАТО. Если будет принято такое решение, то мы не будем первыми, кто передаст истребители», — сказал Матеуш Моравецкий на саммите в Брюсселе, передает РИА Новости. Он отметил, что Варшава передаст самолеты Киеву, но только после тех стран, у которых их больше. «Польша не будет в первых рядах, потому что у нас недостаточно истребителей, поэтому мы заказали новые F-35», — заключил Моравецкий. После начала спецоперации страны НАТО начали активно поддерживать Украину, поставляя ей различное вооружение. Не так давно страны Североатлантического альянса начали обсуждать вопрос о предоставлении Киеву истребителей. Вице-премьер Польши Мариуш Блащак говорил о готовности передать Украине самолеты F-16, но только если решение о передаче истребителей будет принято членами НАТО совместно, передает Life.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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