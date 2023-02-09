Польша отказалась первой расширять поставки техники Украине

Премьер Польши Моравецкий: Варшава не станет первой отправлять Киеву истребители

09 февраля 2023 в 15:40 Размер текста - 17 +

Матеуш Моравецкий заявил, что у Польши сейчас недостаточно истребителей Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Польша готова отправить истребители на Украину, но не намерена делать это первой. Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. «Мы можем действовать только и исключительно в рамках НАТО. Если будет принято такое решение, то мы не будем первыми, кто передаст истребители», — сказал Матеуш Моравецкий на саммите в Брюсселе, передает РИА Новости. Он отметил, что Варшава передаст самолеты Киеву, но только после тех стран, у которых их больше. «Польша не будет в первых рядах, потому что у нас недостаточно истребителей, поэтому мы заказали новые F-35», — заключил Моравецкий. После начала спецоперации страны НАТО начали активно поддерживать Украину, поставляя ей различное вооружение. Не так давно страны Североатлантического альянса начали обсуждать вопрос о предоставлении Киеву истребителей. Вице-премьер Польши Мариуш Блащак говорил о готовности передать Украине самолеты F-16, но только если решение о передаче истребителей будет принято членами НАТО совместно, передает Life .

Польша готова отправить истребители на Украину, но не намерена делать это первой. Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. «Мы можем действовать только и исключительно в рамках НАТО. Если будет принято такое решение, то мы не будем первыми, кто передаст истребители», — сказал Матеуш Моравецкий на саммите в Брюсселе, передает РИА Новости. Он отметил, что Варшава передаст самолеты Киеву, но только после тех стран, у которых их больше. «Польша не будет в первых рядах, потому что у нас недостаточно истребителей, поэтому мы заказали новые F-35», — заключил Моравецкий. После начала спецоперации страны НАТО начали активно поддерживать Украину, поставляя ей различное вооружение. Не так давно страны Североатлантического альянса начали обсуждать вопрос о предоставлении Киеву истребителей. Вице-премьер Польши Мариуш Блащак говорил о готовности передать Украине самолеты F-16, но только если решение о передаче истребителей будет принято членами НАТО совместно, передает Life.