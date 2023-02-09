Военный журналист раскрыл, как удалось предотвратить важное наступление ВСУ на Крым

Военный журналист: укрепление российской армии в Донбассе и Запорожье предотвратило атаку ВСУ на Крым

10 февраля 2023 в 08:14 Размер текста - 17 +

Предотвратить атаки украинской армии на Крым помогло укрепление ВС РФ в Донбассе и Запорожье Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Укрепление российской армии в Донбассе и в Запорожской области, а также значительное превосходство артиллерии помогло исключить возможность наступления ВСУ на Крым. Об этом рассказал военный корреспондент Роман Сапоньков. «Что касается похода [ВСУ] на Крым за счет форсирования Днепра или через запорожское направление, то на данный момент он невозможен. Мы накапливаем силы, готовим и вооружаем мобилизованных», — рассказал Роман Сапоньков изданию «Украина.ру». Он отметил, что ВС РФ удалось преодолеть кризис живой силы на этих участках, который появился в сентябре—октябре 2022 года. Если Украина решит совершить атаку на Крым, то ее ждет возмездие. С таким предупреждением выступил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, передает телеканал 360. Он отметил, что при ответном ударе будут использоваться любые виды оружия. Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума.

Укрепление российской армии в Донбассе и в Запорожской области, а также значительное превосходство артиллерии помогло исключить возможность наступления ВСУ на Крым. Об этом рассказал военный корреспондент Роман Сапоньков. «Что касается похода [ВСУ] на Крым за счет форсирования Днепра или через запорожское направление, то на данный момент он невозможен. Мы накапливаем силы, готовим и вооружаем мобилизованных», — рассказал Роман Сапоньков изданию «Украина.ру». Он отметил, что ВС РФ удалось преодолеть кризис живой силы на этих участках, который появился в сентябре—октябре 2022 года. Если Украина решит совершить атаку на Крым, то ее ждет возмездие. С таким предупреждением выступил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, передает телеканал 360. Он отметил, что при ответном ударе будут использоваться любые виды оружия. Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума.