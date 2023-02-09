09 февраля 2023

Военный журналист раскрыл, как удалось предотвратить важное наступление ВСУ на Крым

Военный журналист: укрепление российской армии в Донбассе и Запорожье предотвратило атаку ВСУ на Крым
© Служба новостей «URA.RU»
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Тренировка артиллеристов на полигоне «Свердловский». Екатеринбург, снаряд, заряд, артиллерия, холостой снаряд
Предотвратить атаки украинской армии на Крым помогло укрепление ВС РФ в Донбассе и Запорожье Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Укрепление российской армии в Донбассе и в Запорожской области, а также значительное превосходство артиллерии помогло исключить возможность наступления ВСУ на Крым. Об этом рассказал военный корреспондент Роман Сапоньков.

«Что касается похода [ВСУ] на Крым за счет форсирования Днепра или через запорожское направление, то на данный момент он невозможен. Мы накапливаем силы, готовим и вооружаем мобилизованных», — рассказал Роман Сапоньков изданию «Украина.ру». Он отметил, что ВС РФ удалось преодолеть кризис живой силы на этих участках, который появился в сентябре—октябре 2022 года.

Если Украина решит совершить атаку на Крым, то ее ждет возмездие. С таким предупреждением выступил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, передает телеканал 360. Он отметил, что при ответном ударе будут использоваться любые виды оружия. Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума.

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Укрепление российской армии в Донбассе и в Запорожской области, а также значительное превосходство артиллерии помогло исключить возможность наступления ВСУ на Крым. Об этом рассказал военный корреспондент Роман Сапоньков. «Что касается похода [ВСУ] на Крым за счет форсирования Днепра или через запорожское направление, то на данный момент он невозможен. Мы накапливаем силы, готовим и вооружаем мобилизованных», — рассказал Роман Сапоньков изданию «Украина.ру». Он отметил, что ВС РФ удалось преодолеть кризис живой силы на этих участках, который появился в сентябре—октябре 2022 года. Если Украина решит совершить атаку на Крым, то ее ждет возмездие. С таким предупреждением выступил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, передает телеканал 360. Он отметил, что при ответном ударе будут использоваться любые виды оружия. Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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