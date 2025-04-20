20 апреля 2025

Россияне ринулись брать потребкредиты

«Известия»: в марте россиянам выдали кредитов на 219 млрд рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Россияне взяли кредитов более чем на 200 млрд рублей
Россияне взяли кредитов более чем на 200 млрд рублей Фото:

В марте 2024 года российские банки выдали гражданам потребительских кредитов на сумму 219 млрд рублей, что на 15% превышает аналогичный показатель февраля. Об этом сообщили Объединенном кредитном бюро (ОКБ).

«Всего за прошлый месяц физические лица оформили 1,28 млн займов, что лишь незначительно выше февральских данных. Объемы выдачи кредитов наличными растут второй месяц подряд: в марте они достигли 211 млрд рублей, увеличившись на 15% относительно февраля», — пишут «Известия».

Ранее в России наблюдался рост числа потребительских банкротств: за первый квартал 2025 года суды признали несостоятельными более 120 тысяч граждан, что на 34,8% больше, чем годом ранее. Также увеличилось количество внесудебных процедур банкротства, их число выросло на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В марте 2024 года российские банки выдали гражданам потребительских кредитов на сумму 219 млрд рублей, что на 15% превышает аналогичный показатель февраля. Об этом сообщили Объединенном кредитном бюро (ОКБ). «Всего за прошлый месяц физические лица оформили 1,28 млн займов, что лишь незначительно выше февральских данных. Объемы выдачи кредитов наличными растут второй месяц подряд: в марте они достигли 211 млрд рублей, увеличившись на 15% относительно февраля», — пишут «Известия». Ранее в России наблюдался рост числа потребительских банкротств: за первый квартал 2025 года суды признали несостоятельными более 120 тысяч граждан, что на 34,8% больше, чем годом ранее. Также увеличилось количество внесудебных процедур банкротства, их число выросло на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...