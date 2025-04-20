20 апреля 2025

В Минэкономразвитии рассказали, какая будет инфляция в России

Минэкономразвития повысило прогноз инфляции в России в 2025 году до 7,6%
© Служба новостей «URA.RU»
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Повышение уровня инфляции до 7,6% ожидается в 2025 году
Повышение уровня инфляции до 7,6% ожидается в 2025 году Фото:

Минэкономразвития прогнозирует повышение инфляции в России. В 2025 году — с 4,5% до 7,6%, в 2026 году ожидается ее замедление до 4% и сохранение на этом уровне в 2027-2028 годах. Об этом представитель министерства сообщил журналистам.

«На этот год мы оцениваем инфляцию на конец года в 7,6%. Исходя из накопленной динамики конца прошлого — начала этого года. Это ровно в середине диапазона, предлагаемого Банком России — 7-8%», — пояснил представитель Минэкономразвития РИА Новости.

По его словам, министерство внесло в правительство проект сценарных условий социально-экономического развития России на 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов. В прошлом году инфляция в России составила 9,5%.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла, что инфляция в России продолжит снижаться и может вернуться к целевым показателям к концу 2025 года, однако по итогам текущего года останется выше 4%. В марте Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, отмечая возможность ее повышения при недостаточных темпах дезинфляции.

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Минэкономразвития прогнозирует повышение инфляции в России. В 2025 году — с 4,5% до 7,6%, в 2026 году ожидается ее замедление до 4% и сохранение на этом уровне в 2027-2028 годах. Об этом представитель министерства сообщил журналистам. «На этот год мы оцениваем инфляцию на конец года в 7,6%. Исходя из накопленной динамики конца прошлого — начала этого года. Это ровно в середине диапазона, предлагаемого Банком России — 7-8%», — пояснил представитель Минэкономразвития РИА Новости. По его словам, министерство внесло в правительство проект сценарных условий социально-экономического развития России на 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов. В прошлом году инфляция в России составила 9,5%. Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла, что инфляция в России продолжит снижаться и может вернуться к целевым показателям к концу 2025 года, однако по итогам текущего года останется выше 4%. В марте Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, отмечая возможность ее повышения при недостаточных темпах дезинфляции.
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