В Минэкономразвитии рассказали, какая будет инфляция в России

Минэкономразвития прогнозирует повышение инфляции в России. В 2025 году — с 4,5% до 7,6%, в 2026 году ожидается ее замедление до 4% и сохранение на этом уровне в 2027-2028 годах. Об этом представитель министерства сообщил журналистам.
«На этот год мы оцениваем инфляцию на конец года в 7,6%. Исходя из накопленной динамики конца прошлого — начала этого года. Это ровно в середине диапазона, предлагаемого Банком России — 7-8%», — пояснил представитель Минэкономразвития РИА Новости.
По его словам, министерство внесло в правительство проект сценарных условий социально-экономического развития России на 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов. В прошлом году инфляция в России составила 9,5%.
Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла, что инфляция в России продолжит снижаться и может вернуться к целевым показателям к концу 2025 года, однако по итогам текущего года останется выше 4%. В марте Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, отмечая возможность ее повышения при недостаточных темпах дезинфляции.
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