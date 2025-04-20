20 апреля 2025

Глава АвтоВАЗа Соколов анонсировал льготное автокредитование для семей с детьми

© Служба новостей «URA.RU»
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Льготно автокредитования для семей с детьми должно быть запущено до конца апреля
Льготно автокредитования для семей с детьми должно быть запущено до конца апреля Фото:

Возобновить льготное автокредитования для семей с детьми предложил АвтоВАЗ. Мера поддержки должна заработать до конца апреля. Об этом заявил глава компании Максим Соколов.

«Такая мера была уже в поддержке, потом она была сокращена. Сейчас мы предлагаем ее возобновить. Полагаю, что до конца апреля мы увидим, что эта мера заработала», — сообщил российским СМИ Соколов.

По мнению властей, субсидии на покупку автомобилей помогут поддержать отечественный автопром. Семьи по льготным программам получат возможность приобрести машину на приемлемых условиях. 

Ранее в России уже обсуждались меры поддержки семей с детьми, в том числе предложения о снижении ставки по семейной ипотеке на 1% за каждого ребенка и расширении программы семейной ипотеки. Инициативы направлены на стимулирование рождаемости и поддержку семей.

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Возобновить льготное автокредитования для семей с детьми предложил АвтоВАЗ. Мера поддержки должна заработать до конца апреля. Об этом заявил глава компании Максим Соколов. «Такая мера была уже в поддержке, потом она была сокращена. Сейчас мы предлагаем ее возобновить. Полагаю, что до конца апреля мы увидим, что эта мера заработала», — сообщил российским СМИ Соколов. По мнению властей, субсидии на покупку автомобилей помогут поддержать отечественный автопром. Семьи по льготным программам получат возможность приобрести машину на приемлемых условиях.  Ранее в России уже обсуждались меры поддержки семей с детьми, в том числе предложения о снижении ставки по семейной ипотеке на 1% за каждого ребенка и расширении программы семейной ипотеки. Инициативы направлены на стимулирование рождаемости и поддержку семей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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