Пасха под снарядами ВСУ и планы Зеленского по Крыму: главное об СВО на 20 апреля

Президент России Владимир Путин не поручал продлевать пасхальное перемирие. При этом ВСУ уже сотни раз нарушили условия прекращения огня. Об этом сообщает пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
Кроме того, депутат Верховной Рады Александр Дубинский выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский, будет вынужден признать Крым российским.
Тем временем, военнослужащие объединения «Восток» отметили праздник Пасхи в зоне проведения специальной военной операции. Военные придерживаются пасхальных традиций. В преддверии праздника военные повара и пекари работали в две смены, чтобы обеспечить все подразделения куличами и праздничными наборами. По словам начальника продовольственной службы 36-й отдельной мотострелковой бригады с позывным «Рацион», освященные священником куличи доставляют каждому военнослужащему и в каждое подразделение, независимо от их расположения. Главное об СВО за 20 апреля — в материале URA.RU.
Беспилотник зафиксировал попытку прорыва ВСУ в Белгородской области
Российские военные с помощью разведывательного беспилотника обнаружили попытку украинских штурмовых групп пересечь границу в районе села Поповка Белгородской области. Как сообщает telegram-канал «Северный ветер», это действие стало грубым нарушением пасхального перемирия. Подобные действия свидетельствуют о потере Киевом контроля над подразделениями и подтверждают необходимость создания демилитаризованной зоны вдоль российской границы.
Песков заявил об отсутствии планов продлевать перемирие
Песков сообщил, что Путин не давал указаний о продлении пасхального перемирия. Как уточнили в администрации президента, режим прекращения огня завершится 21 апреля в 00:00. При этом ВСУ уже сотни раз нарушили условия перемирия.
В Раде допустили возможность признания Зеленским Крыма
Дубинский высказал предположение, что Зеленский может быть вынужден признать Крым и другие российские территории из-за ослабления своих позиций на международной арене. Парламентарий обратил внимание, что после скандала в Белом доме украинского лидера перестали приглашать на важные переговоры с участием американцев. По мнению Дубинского, сложилась ситуация, когда заключение перемирия на российских условиях становится наиболее вероятным.
Шеремет потребовал от США признать российский статус Крыма
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что Соединенным Штатам следует воспринимать российский статус полуострова как свершившийся и неоспоримый факт. Парламентарий подчеркнул, что любые переговоры о российских территориях абсолютно недопустимы.
Прилепин рассказал о тактике Зеленского
Писатель Захар Прилепин высказал мнение, что Зеленский обладает преимуществом в информационной войне, так как, будучи артистом разговорного жанра, может позволить себе любые высказывания, которые будут ему прощены международным сообществом. Писатель считает, что предложение о 30-дневном перемирии — это тактический ход, позволяющий украинскому лидеру выиграть время.
ВС РФ освободили Новомихайловку до начала перемирия
Министерство обороны России сообщило, что российские войска освободили населенный пункт Новомихайловка в ДНР перед началом пасхального перемирия. Режим прекращения огня действует с 18:00 19 апреля.
Обменянные боевики «Азова»* недовольны медлительностью Киева
Бывшие боевики запрещенной в России организации «Азов» (признана в РФ террористической организацией и запрещена) Владислав Хруль и Максим Холопченко, недавно переданные Украине в ходе обмена, выразили разочарование действиями киевских властей. Холопченко заявил, что не планирует возвращаться на фронт. Хруль, в свою очередь, сообщил, что бывшие боевики намерены выяснить, почему процесс их обмена занял так много времени.
Бойцы группировки «Восток» встретили Пасху в зоне СВО
Военнослужащие группировки «Восток» отметили Пасху как на передовой, так и в тыловых районах. В Минобороны сообщили, что праздничные куличи для бойцов были приготовлены по специальным рецептам, сочетающим военные и семейные традиции. Один из военнослужащих с позывным Кустик поделился, что праздник напомнил ему детство и домашние пасхальные традиции.
Пленные солдаты ВСУ исповедовались во время пасхального перемирия
В Курской области пленные украинские военнослужащие получили возможность исповедаться у православного священника во время пасхального перемирия. Священнослужитель также передал военнопленным праздничные куличи и так называемые «духовные аптечки» — наборы религиозной литературы.
*Нацбатальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в РФ.
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