20 апреля 2025

В Минэкономразвитии спрогнозировали курс доллара на конец 2025 года

Минэкономразвития РФ: курс доллара на конец года будет на уровне 98,7 рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Минэкономразвития также понизило прогноз среднегодового курса доллара до 94,3 рублей
Минэкономразвития также понизило прогноз среднегодового курса доллара до 94,3 рублей Фото:

Министерство экономического развития Российской Федерации сохранило прогноз по курсу доллара на конец текущего года на отметке 98,7 рубля. Об этом сообщил представитель ведомства.

Как уточнили в министерстве, в правительство был направлен проект сценарных условий социально-экономического развития страны на 2026 год, а также на плановый период 2027–2028 годов. Информацию передает РИА Новости.

Кроме того, ведомство скорректировало прогноз по среднегодовому курсу доллара на 2025 год, понизив его с 96,5 до 94,3 рубля за доллар. В частности, аналитик Михаил Беляев ранее высказывал предположение, что к концу года курс доллара может достичь отметки 110 рублей, ссылаясь на сохраняющуюся волатильность и внешнеполитические обстоятельства.

В то же время Олег Кузьмин, представляющий компанию «Ренессанс Капитал», прогнозировал среднегодовой курс на уровне 100 рублей за доллар при условии стабильности нефтяных котировок. Оба эксперта подчеркивали значительное влияние внешнеэкономических факторов и динамики цен на нефть на положение рубля.

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Министерство экономического развития Российской Федерации сохранило прогноз по курсу доллара на конец текущего года на отметке 98,7 рубля. Об этом сообщил представитель ведомства. Как уточнили в министерстве, в правительство был направлен проект сценарных условий социально-экономического развития страны на 2026 год, а также на плановый период 2027–2028 годов. Информацию передает РИА Новости. Кроме того, ведомство скорректировало прогноз по среднегодовому курсу доллара на 2025 год, понизив его с 96,5 до 94,3 рубля за доллар. В частности, аналитик Михаил Беляев ранее высказывал предположение, что к концу года курс доллара может достичь отметки 110 рублей, ссылаясь на сохраняющуюся волатильность и внешнеполитические обстоятельства. В то же время Олег Кузьмин, представляющий компанию «Ренессанс Капитал», прогнозировал среднегодовой курс на уровне 100 рублей за доллар при условии стабильности нефтяных котировок. Оба эксперта подчеркивали значительное влияние внешнеэкономических факторов и динамики цен на нефть на положение рубля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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