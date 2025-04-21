Стало известно, когда соратник Трампа приедет в Россию

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф может вновь посетить Россию после встречи представителей Вашингтона, Украины и Европы, которая состоится в Лондоне в конце текущей недели. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).
«[Госсекретарь США Марко] Рубио, Уиткофф и [спецпосланник Кит] Келлог планируют принять участие в предстоящей встрече в Лондоне, сообщают американские чиновники. После этого Уиткофф может совершить еще одну поездку в Россию, хотя о поездке пока не сообщалось», — пишет WSJ.
Ранее Уиткофф уже посещал Россию, где, по данным СМИ, мог провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, а до этого обсуждал вопросы с представителем Путина Кириллом Дмитриевым в Вашингтоне. Визит Дмитриева в США тогда стал возможен благодаря временной отмене санкций американским правительством.
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