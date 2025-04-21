Стало известно, когда соратник Трампа приедет в Россию

WSJ: Уиткофф вновь посетит Россию после встречи в Лондоне в конце недели
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Стив Уиткофф (слева на фото) может приехать в Россию на следующей неделе
Стив Уиткофф (слева на фото) может приехать в Россию на следующей неделе Фото:
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Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф может вновь посетить Россию после встречи представителей Вашингтона, Украины и Европы, которая состоится в Лондоне в конце текущей недели. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

«[Госсекретарь США Марко] Рубио, Уиткофф и [спецпосланник Кит] Келлог планируют принять участие в предстоящей встрече в Лондоне, сообщают американские чиновники. После этого Уиткофф может совершить еще одну поездку в Россию, хотя о поездке пока не сообщалось», — пишет WSJ.

Ранее Уиткофф уже посещал Россию, где, по данным СМИ, мог провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, а до этого обсуждал вопросы с представителем Путина Кириллом Дмитриевым в Вашингтоне. Визит Дмитриева в США тогда стал возможен благодаря временной отмене санкций американским правительством.

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Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф может вновь посетить Россию после встречи представителей Вашингтона, Украины и Европы, которая состоится в Лондоне в конце текущей недели. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ). «[Госсекретарь США Марко] Рубио, Уиткофф и [спецпосланник Кит] Келлог планируют принять участие в предстоящей встрече в Лондоне, сообщают американские чиновники. После этого Уиткофф может совершить еще одну поездку в Россию, хотя о поездке пока не сообщалось», — пишет WSJ. Ранее Уиткофф уже посещал Россию, где, по данным СМИ, мог провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, а до этого обсуждал вопросы с представителем Путина Кириллом Дмитриевым в Вашингтоне. Визит Дмитриева в США тогда стал возможен благодаря временной отмене санкций американским правительством.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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