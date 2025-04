Кулич Киркорова за 100 тысяч рублей и перезвон от Буйнова: как российские звезды отметили Пасху. Фото, видео

Shaman и Мизулина посетили пасхальную службу в храме Христа Спасителя

20 апреля 2025 в 20:49 Размер текста - 17 +

Кулич Киркорова содержит съедобное золото Фото: wikipedia.org новость из сюжета Пасха — 2025 Сегодня в России христиане празднуют Светлый праздник Пасхи. Мимо важной даты не прошли и российские звезды: пока одни выбирали традиционные поздравления, другие удивили золотыми куличами и нестандартными фото. Так, народный артист России Филипп Киркоров поразил своих подписчиков, продемонстрировав пасхальный кулич стоимостью 100 тысяч рублей, а певец Александр Буйнов позвонил в колокол. Как российские звезды отметили Пасху — в материале URA.RU. Шаман и Мизулина: пасхальная служба и патриотичные яйца Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина и певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) Шаман вместе посетили праздничное богослужение в храме Христа Спасителя. Мизулина поделилась впечатлениями с Life, отметив красоту службы. Звездная пара уже успела покрасить яйца с надписями «Я русский», «Я русская» и «С нами Бог», показала глава Лиги в своем telegram-канале. На вопрос о возможном венчании Шаман загадочно ответил: «Все узнаете». Шаман и Мизулина посетили храм Христа Спасителя в Москве Фото: Telegram-канал Екатерины Мизулиной Киркоров похвастался куличом за 100 тысяч рублей Киркоров удивил подписчиков куличом от дизайнера Дениса Симачева. Десерт весом два килограмма содержит дубайский шоколад, ягоды и съедобное золото. После публикации звезды цена кулича выросла с 25 до 100 тысяч рублей. Цыганова против золотого кулича Киркорова Цыганова обвинила Киркорова в показном патриотизме Фото: Илья Московец © URA.RU Певица Виктория Цыганова раскритиковала в своем telegram-канале Киркорова за его кулич стоимостью 100 тысяч рублей. По ее мнению, пасхальный хлеб с золотом и вращающейся платформой — «кощунство и безвкусица». «Выставить на витрину плоть Иисуса Христа — мало кому в голову придет», — возмутилась Цыганова, обвинив певца в «показном патриотизме» и «притворной вере». Бузова поддержала традицию в Китае Певица Ольга Бузова сейчас находится в Китае. Она привезла с собой пасхальные свечи, наклейки и тарелки, чтобы создать праздничное настроение и поздравить подписчиков с Пасхой. Ольга Бузова взяла в путешествие тарелочку и свечи Фото: telegram-канал Ольги Бузовой Буйнов позвонил в колокол в честь Пасхи Буйнов пожелал всем «счастья, удачи и мира», отметив, что «в этот день молитвы обретают особую силу». Артист поделился в своих соцсетях кадрам, где он бьет в колокол. Кадыров поздравил Путина с Пасхой Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил президента РФ Владимира Путина и всех православных России, подчеркнув важность межрелигиозного мира. » Пусть он (день Пасхи — прим. URA.RU) станет символом мира и единства для всех людей, независимо от их веры», — написал он в своем telegram-канале. Полуголый Дуров с козами поздравил всех с Пасхой Основатель Telegram Павел Дуров выложил пасхальное фото с голым торсом, находясь с козами в хлеву. «Happy Easter — the day of Freedom and Rebirth!» («Счастливой Пасхи — с днем Свободы и Возрождения!», — прим. URA.RU) — написал он в своем telegram-канале. Арбенина: «Плечи. Вербы. Я воскресаю!» Лидер группы «Ночные Снайперы» Диана Арбенина поздравила подписчиков строчкой из песни «Адреналин». «Плечи. Вербы. Я воскресаю!», написала исполнительница в своем telegram-канале и прикрепила видео с живым исполнением. Симоньян, Маликов, Григорьев-Аполонов поздравили россиян с Пасхой Симоньян в пасхальном поздравлении отметила, что «смерти нет, а Бог есть» Фото: Роман Наумов © URA.RU Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян лаконично написала в своем telegram-канале: «Христос Воскрес! Смерти нет, а Бог есть!». Российский певец Дмитрий Маликов в честь Пасхи поделился треком «Дай мне, Боже». Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Аполонов также присоединился к традиционным поздравлениям. Не забыла поздравить поклонников со Светлым праздником и певица Пелагея, несмотря на концерт в Турции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сегодня в России христиане празднуют Светлый праздник Пасхи. Мимо важной даты не прошли и российские звезды: пока одни выбирали традиционные поздравления, другие удивили золотыми куличами и нестандартными фото. Так, народный артист России Филипп Киркоров поразил своих подписчиков, продемонстрировав пасхальный кулич стоимостью 100 тысяч рублей, а певец Александр Буйнов позвонил в колокол. Как российские звезды отметили Пасху — в материале URA.RU. Шаман и Мизулина: пасхальная служба и патриотичные яйца Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина и певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) Шаман вместе посетили праздничное богослужение в храме Христа Спасителя. Мизулина поделилась впечатлениями с Life, отметив красоту службы. Звездная пара уже успела покрасить яйца с надписями «Я русский», «Я русская» и «С нами Бог», показала глава Лиги в своем telegram-канале. На вопрос о возможном венчании Шаман загадочно ответил: «Все узнаете». Киркоров похвастался куличом за 100 тысяч рублей Киркоров удивил подписчиков куличом от дизайнера Дениса Симачева. Десерт весом два килограмма содержит дубайский шоколад, ягоды и съедобное золото. После публикации звезды цена кулича выросла с 25 до 100 тысяч рублей. Цыганова против золотого кулича Киркорова Певица Виктория Цыганова раскритиковала в своем telegram-канале Киркорова за его кулич стоимостью 100 тысяч рублей. По ее мнению, пасхальный хлеб с золотом и вращающейся платформой — «кощунство и безвкусица». «Выставить на витрину плоть Иисуса Христа — мало кому в голову придет», — возмутилась Цыганова, обвинив певца в «показном патриотизме» и «притворной вере». Бузова поддержала традицию в Китае Певица Ольга Бузова сейчас находится в Китае. Она привезла с собой пасхальные свечи, наклейки и тарелки, чтобы создать праздничное настроение и поздравить подписчиков с Пасхой. Буйнов позвонил в колокол в честь Пасхи Буйнов пожелал всем «счастья, удачи и мира», отметив, что «в этот день молитвы обретают особую силу». Артист поделился в своих соцсетях кадрам, где он бьет в колокол. Кадыров поздравил Путина с Пасхой Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил президента РФ Владимира Путина и всех православных России, подчеркнув важность межрелигиозного мира. » Пусть он (день Пасхи — прим. URA.RU) станет символом мира и единства для всех людей, независимо от их веры», — написал он в своем telegram-канале. Полуголый Дуров с козами поздравил всех с Пасхой Основатель Telegram Павел Дуров выложил пасхальное фото с голым торсом, находясь с козами в хлеву. «Happy Easter — the day of Freedom and Rebirth!» («Счастливой Пасхи — с днем Свободы и Возрождения!», — прим. URA.RU) — написал он в своем telegram-канале. Арбенина: «Плечи. Вербы. Я воскресаю!» Лидер группы «Ночные Снайперы» Диана Арбенина поздравила подписчиков строчкой из песни «Адреналин». «Плечи. Вербы. Я воскресаю!», написала исполнительница в своем telegram-канале и прикрепила видео с живым исполнением. Симоньян, Маликов, Григорьев-Аполонов поздравили россиян с Пасхой Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян лаконично написала в своем telegram-канале: «Христос Воскрес! Смерти нет, а Бог есть!». Российский певец Дмитрий Маликов в честь Пасхи поделился треком «Дай мне, Боже». Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Аполонов также присоединился к традиционным поздравлениям. Не забыла поздравить поклонников со Светлым праздником и певица Пелагея, несмотря на концерт в Турции.