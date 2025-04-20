20 апреля 2025

Трамп сделал заявление по поводу сделки между Россией и Украиной

Трамп надеется на соглашение между Россией и Украиной на этой неделе
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп дал прогноз на мирные переговоры РФ и Украины
Трамп дал прогноз на мирные переговоры РФ и Украины Фото:

Россия и Украина смогут заключить соглашение уже на этой неделе. Такую надежду выразил президент США Дональд Трамп.

«Будем надеяться, что Россия и Украина заключат сделку на этой неделе. Затем оба начнут вести большой бизнес с Соединенными Штатами Америки, которые процветают, и заработают целое состояние!», — сказал Трамп в соцсети Truth Social.

Ранее спецпосланник Дональда Трампа Стивен Уиткофф заявлял, что отношения между Россией и США можно перестроить через коммерческое сотрудничество, что обеспечит стабильность в регионе. Он также отмечал продвижение в переговорах по Украине и сообщал о своей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге, где обсуждался вопрос урегулирования конфликта.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия и Украина смогут заключить соглашение уже на этой неделе. Такую надежду выразил президент США Дональд Трамп. «Будем надеяться, что Россия и Украина заключат сделку на этой неделе. Затем оба начнут вести большой бизнес с Соединенными Штатами Америки, которые процветают, и заработают целое состояние!», — сказал Трамп в соцсети Truth Social. Ранее спецпосланник Дональда Трампа Стивен Уиткофф заявлял, что отношения между Россией и США можно перестроить через коммерческое сотрудничество, что обеспечит стабильность в регионе. Он также отмечал продвижение в переговорах по Украине и сообщал о своей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге, где обсуждался вопрос урегулирования конфликта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...