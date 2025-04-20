Трамп сделал заявление по поводу сделки между Россией и Украиной

Россия и Украина смогут заключить соглашение уже на этой неделе. Такую надежду выразил президент США Дональд Трамп.
«Будем надеяться, что Россия и Украина заключат сделку на этой неделе. Затем оба начнут вести большой бизнес с Соединенными Штатами Америки, которые процветают, и заработают целое состояние!», — сказал Трамп в соцсети Truth Social.
Ранее спецпосланник Дональда Трампа Стивен Уиткофф заявлял, что отношения между Россией и США можно перестроить через коммерческое сотрудничество, что обеспечит стабильность в регионе. Он также отмечал продвижение в переговорах по Украине и сообщал о своей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге, где обсуждался вопрос урегулирования конфликта.
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