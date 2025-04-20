20 апреля 2025

Умерла звезда «Свадьбы в Малиновке» Елизавета Зима: чем она запомнилась зрителям

Умерла звезда советского мюзикла «Собака на сене» Елизавета Зима
© Служба новостей «URA.RU»
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Зима скончалась на 80-м году жизни
Зима скончалась на 80-м году жизни Фото:

Ушла из жизни заслуженная артистка Российской Федерации Елизавета Зима, получившая широкую известность благодаря исполнению роли Яринки в театральной постановке «Свадьба в Малиновке». Об этом сообщает пресс-служба Смоленского государственного академического драматического театра имени А.С. Грибоедова.

Артистка ушла из жизни в возрасте 79 лет. Что известно о жизни и ролях Зимы — в материале URA.RU.

Творческий путь

Родившись 30 мая 1945 года в Ленинграде, Елизавета Корнеевна с детства впитала дух высокого искусства. Окончив музыкальное училище при Ленинградской консерватории, она выбрала путь драматической актрисы, но навсегда сохранила редкое сочетание — глубину переживаний и музыкальность исполнения.

Творческим домом для Зимы стал Смоленский драматический театр имени Грибоедова
Творческим домом для Зимы стал Смоленский драматический театр имени Грибоедова
Фото:

Ее сценическая карьера началась в провинциальных театрах — Ижевск, Тамбов, Тула, Советск. Но настоящим творческим домом стал Смоленский драматический театр имени Грибоедова, куда она пришла в 1991 году вслед за мужем — режиссером Петром Шумейко.

Роли, которые запомнились навсегда

«В любом жанре актриса добивалась искренности чувств и глубины переживаний, стремилась раскрыть суть образа, достигая порой психологического гротеска, — пишет корреспондент „Смоленской газеты“ Светлана Романенко. За 20 лет в Смоленске Зима создала галерею незабываемых образов:

  • Диана в «Собаке на сене» — ее легендарная роль, принесшая всенародную любовь
  • Архиповна в «Над крыльцом семь звездочек» — пронзительный образ матери, потерявшей на войне всех сыновей
  • Баронесса де Симиан в «Маркизе де Сад» — аристократичная и жестокая, как сам XVIII век
  • Раневская в «Вишневом саду» — ее последняя большая работа в Смоленске.

Романсы, которые трогали душу

Вечера романсов Зимы собирали аншлаги
Вечера романсов Зимы собирали аншлаги
Фото:

Окончив консерваторию как вокалистка, Зима до конца жизни сохранила редкой красоты голос. Ее камерные вечера романсов собирали аншлаги.

«В сочетании с даром драматической актрисы ее пение производило незабываемое впечатление. <...> На камерные вечера романсов, которые проводились в музыкальной гостиной театра, билеты раскупались практически в один день», — пишет Романенко.

Возвращение в Петербург

В 2011 году, после смерти мужа, актриса вернулась в родной Ленинград. Здесь она упорядочивала архив Шумейко, изредка выходя на сцену в моноспектаклях.

Зима проработала в театре до 2011 года, когда ей исполнилось 66 лет. После завершения деятельности она продолжала поддерживать отношения с театральной сценой: на протяжении нескольких лет, пока здоровье позволяло, достаточно регулярно приезжала в Смоленск и выступала с камерными концертными программами.

Награды и достижения

Среди достижений Зимы — диплом I степени на фестивале, посвященном 200-летию со дня рождения Льва Толстого, присужденный за исполнение роли Маши в постановке «Живой труп». Кроме того, актриса получила награду фестиваля «Прибалтийская весна» за роль Роксаны в спектакле «Сирано де Бержерак», а также диплом фестиваля польской драматургии за участие в спектакле «Вкус черешни».

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Ушла из жизни заслуженная артистка Российской Федерации Елизавета Зима, получившая широкую известность благодаря исполнению роли Яринки в театральной постановке «Свадьба в Малиновке». Об этом сообщает пресс-служба Смоленского государственного академического драматического театра имени А.С. Грибоедова. Артистка ушла из жизни в возрасте 79 лет. Что известно о жизни и ролях Зимы — в материале URA.RU. Творческий путь Родившись 30 мая 1945 года в Ленинграде, Елизавета Корнеевна с детства впитала дух высокого искусства. Окончив музыкальное училище при Ленинградской консерватории, она выбрала путь драматической актрисы, но навсегда сохранила редкое сочетание — глубину переживаний и музыкальность исполнения. Ее сценическая карьера началась в провинциальных театрах — Ижевск, Тамбов, Тула, Советск. Но настоящим творческим домом стал Смоленский драматический театр имени Грибоедова, куда она пришла в 1991 году вслед за мужем — режиссером Петром Шумейко. Роли, которые запомнились навсегда «В любом жанре актриса добивалась искренности чувств и глубины переживаний, стремилась раскрыть суть образа, достигая порой психологического гротеска, — пишет корреспондент „Смоленской газеты“ Светлана Романенко. За 20 лет в Смоленске Зима создала галерею незабываемых образов: Романсы, которые трогали душу Окончив консерваторию как вокалистка, Зима до конца жизни сохранила редкой красоты голос. Ее камерные вечера романсов собирали аншлаги. «В сочетании с даром драматической актрисы ее пение производило незабываемое впечатление. <...> На камерные вечера романсов, которые проводились в музыкальной гостиной театра, билеты раскупались практически в один день», — пишет Романенко. Возвращение в Петербург В 2011 году, после смерти мужа, актриса вернулась в родной Ленинград. Здесь она упорядочивала архив Шумейко, изредка выходя на сцену в моноспектаклях. Зима проработала в театре до 2011 года, когда ей исполнилось 66 лет. После завершения деятельности она продолжала поддерживать отношения с театральной сценой: на протяжении нескольких лет, пока здоровье позволяло, достаточно регулярно приезжала в Смоленск и выступала с камерными концертными программами. Награды и достижения Среди достижений Зимы — диплом I степени на фестивале, посвященном 200-летию со дня рождения Льва Толстого, присужденный за исполнение роли Маши в постановке «Живой труп». Кроме того, актриса получила награду фестиваля «Прибалтийская весна» за роль Роксаны в спектакле «Сирано де Бержерак», а также диплом фестиваля польской драматургии за участие в спектакле «Вкус черешни».
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