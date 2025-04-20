Умерла звезда «Свадьбы в Малиновке» Елизавета Зима: чем она запомнилась зрителям

Ушла из жизни заслуженная артистка Российской Федерации Елизавета Зима, получившая широкую известность благодаря исполнению роли Яринки в театральной постановке «Свадьба в Малиновке». Об этом сообщает пресс-служба Смоленского государственного академического драматического театра имени А.С. Грибоедова.
Артистка ушла из жизни в возрасте 79 лет. Что известно о жизни и ролях Зимы — в материале URA.RU.
Творческий путь
Родившись 30 мая 1945 года в Ленинграде, Елизавета Корнеевна с детства впитала дух высокого искусства. Окончив музыкальное училище при Ленинградской консерватории, она выбрала путь драматической актрисы, но навсегда сохранила редкое сочетание — глубину переживаний и музыкальность исполнения.
Ее сценическая карьера началась в провинциальных театрах — Ижевск, Тамбов, Тула, Советск. Но настоящим творческим домом стал Смоленский драматический театр имени Грибоедова, куда она пришла в 1991 году вслед за мужем — режиссером Петром Шумейко.
Роли, которые запомнились навсегда
«В любом жанре актриса добивалась искренности чувств и глубины переживаний, стремилась раскрыть суть образа, достигая порой психологического гротеска, — пишет корреспондент „Смоленской газеты“ Светлана Романенко. За 20 лет в Смоленске Зима создала галерею незабываемых образов:
- Диана в «Собаке на сене» — ее легендарная роль, принесшая всенародную любовь
- Архиповна в «Над крыльцом семь звездочек» — пронзительный образ матери, потерявшей на войне всех сыновей
- Баронесса де Симиан в «Маркизе де Сад» — аристократичная и жестокая, как сам XVIII век
- Раневская в «Вишневом саду» — ее последняя большая работа в Смоленске.
Романсы, которые трогали душу
Окончив консерваторию как вокалистка, Зима до конца жизни сохранила редкой красоты голос. Ее камерные вечера романсов собирали аншлаги.
«В сочетании с даром драматической актрисы ее пение производило незабываемое впечатление. <...> На камерные вечера романсов, которые проводились в музыкальной гостиной театра, билеты раскупались практически в один день», — пишет Романенко.
Возвращение в Петербург
В 2011 году, после смерти мужа, актриса вернулась в родной Ленинград. Здесь она упорядочивала архив Шумейко, изредка выходя на сцену в моноспектаклях.
Зима проработала в театре до 2011 года, когда ей исполнилось 66 лет. После завершения деятельности она продолжала поддерживать отношения с театральной сценой: на протяжении нескольких лет, пока здоровье позволяло, достаточно регулярно приезжала в Смоленск и выступала с камерными концертными программами.
Награды и достижения
Среди достижений Зимы — диплом I степени на фестивале, посвященном 200-летию со дня рождения Льва Толстого, присужденный за исполнение роли Маши в постановке «Живой труп». Кроме того, актриса получила награду фестиваля «Прибалтийская весна» за роль Роксаны в спектакле «Сирано де Бержерак», а также диплом фестиваля польской драматургии за участие в спектакле «Вкус черешни».
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