Президента Украины Владимира Зеленского заставят подписать сделку по редкоземельным металлам с США, которая фактически превратит Украину в колонию. Об этом заявил украинский политолог Константин Бондаренко на канале «UkrLife».
«Понятное дело, что этот документ крайне невыгоден для Украины. Он превращает Украину в колонию фактически», — сказал он.
Ранее Владимир Зеленский уже выражал обеспокоенность изменением условий соглашения по управлению украинскими ископаемыми, отмечая, что США настаивают на заключении полноценного договора вместо рамочного, как предполагал Киев. По данным Financial Times, Вашингтон стремится получить доступ к ключевым ресурсам Украины, а подписание сделки по редкоземельным металлам было отложено после визита Зеленского в США в феврале.
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