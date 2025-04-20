20 апреля 2025

На Украине раскрыли, как США делают страну своей колонией

Политолог Бондаренко: Зеленский подпишет сделку с США, Украина станет колонией
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зеленский подпишет сделку с США
Зеленский подпишет сделку с США Фото:

Президента Украины Владимира Зеленского заставят подписать сделку по редкоземельным металлам с США, которая фактически превратит Украину в колонию. Об этом заявил украинский политолог Константин Бондаренко на канале «UkrLife».

«Понятное дело, что этот документ крайне невыгоден для Украины. Он превращает Украину в колонию фактически», — сказал он.

Ранее Владимир Зеленский уже выражал обеспокоенность изменением условий соглашения по управлению украинскими ископаемыми, отмечая, что США настаивают на заключении полноценного договора вместо рамочного, как предполагал Киев. По данным Financial Times, Вашингтон стремится получить доступ к ключевым ресурсам Украины, а подписание сделки по редкоземельным металлам было отложено после визита Зеленского в США в феврале.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президента Украины Владимира Зеленского заставят подписать сделку по редкоземельным металлам с США, которая фактически превратит Украину в колонию. Об этом заявил украинский политолог Константин Бондаренко на канале «UkrLife». «Понятное дело, что этот документ крайне невыгоден для Украины. Он превращает Украину в колонию фактически», — сказал он. Ранее Владимир Зеленский уже выражал обеспокоенность изменением условий соглашения по управлению украинскими ископаемыми, отмечая, что США настаивают на заключении полноценного договора вместо рамочного, как предполагал Киев. По данным Financial Times, Вашингтон стремится получить доступ к ключевым ресурсам Украины, а подписание сделки по редкоземельным металлам было отложено после визита Зеленского в США в феврале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...