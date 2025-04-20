«Колокольчик», забравший детство: два мальчика подорвались на минах, оставленных ВСУ

Гладков: ребенок взорвался на мине, которую ранее подарили его семье
© Служба новостей «URA.RU»
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В результате детонации мины погиб десятилетний ребенок
В результате детонации мины погиб десятилетний ребенок Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В селе Таврово Белгородского района 12-летний ребенок получил серьезные ранения вследствие детонации мины типа «колокольчик», которую ранее передали в качестве подарка его семье. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Кроме того, ранее в селе Маломихайловка, расположенном в Белгородской области, погиб десятилетний ребенок, подобрав мину. Что такое мина «колокольчик» и как ВСУ маскируют их под бытовые предметы — в материале URA.RU. 

Что такое мина «колокольчик»

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Мина «колокольчик» относится к наиболее опасным кассетным противопехотным минам натовского производства (3-й уровень опасности). Эти смертоносные устройства распространяются с помощью кассетных боеприпасов или дронов, превращая территорию в сплошное минное поле. Одна кассета может содержать до 72 таких мин.

Эти мины получили свое название из-за характерного внешнего вида: металлический цилиндр с матерчатой лентой, напоминающий колокольчик. Они чрезвычайно опасны — некоторые взрываются от малейшего прикосновения, другие срабатывают с задержкой, отмечает начальник поисково-спасательной службы ГУ МЧС по Белгородской области, специалист гуманитарного разминирования Валерий Тесленко в беседе с aif.ru.

Где ВСУ оставляют «смертельные подарки»

Украинские военные применяют изощренные методы минирования. Помимо стандартного разбрасывания кассетных боеприпасов, они активно используют:

  • Дроны-постановщики — тяжелые БПЛА типа "Баба-яга", которые каждую ночь скрытно засыпают минами целые районы. Как отмечает член Общественной палаты РФ Владимир Рогов, особенно активно это происходит на запорожском направлении. Об этом способе минирования говорил и военный репортер ВГТРК Евгений Поддубный. "Горловка усеяна вот такими "колокольчиками" от НАТОвских кассетных снарядов. ВСУ хаотично бьют по городу. И днем, и ночью. В небе над Горловкой постоянно жужжат вражеские беспилотники", — писал он в своем telegram-канале.
  • Мины-обманки — взрывные устройства, замаскированные под бытовые предметы: коробки конфет, консервные банки, детские игрушки или фонарики.
  • Ложные "сувениры" — случаи, когда мины передают местным жителям под видом обезвреженных экспонатов.

Особую опасность представляют неразорвавшиеся боеприпасы. Они могут долгое время оставаться незамеченными в траве или под слоем земли.

Чьи жизни унес «колокольчик»

Мину подарили семье в качестве обезвреженного сувенира
Мину подарили семье в качестве обезвреженного сувенира
Фото:

Сегодня, 20 апреля, в селе Таврово Белгородской области 12-летний мальчик получил тяжелейшие травмы при взрыве мины-«колокольчика». По данным губернатора Гладкова, смертоносный предмет несколько месяцев хранился в доме семьи — его передали как «обезвреженный сувенир». Когда ребенок взял мину в руки, произошла детонация. В результате подросток получил черепно-мозговую травму, множественные осколочные ранения и был экстренно госпитализирован.

Также в селе Маломихайловка Белгородской области 16 апреля 10-летний мальчик погиб, подобрав с земли мину-«колокольчик». Взрыв произошел мгновенно — ребенок скончался до прибытия медиков.

На этих минах подрываются не только дети. Так, в Обоянском районе Курской области 23 марта 51-летний мужчина погиб при взрыве в кармане. Как сообщили власти, жертва собирала металлолом и случайно взяла с собой неразорвавшийся боеприпас, приняв его за безопасный предмет.

Как защититься от подрыва на «колокольчиках»

Гладков призвал родителей усилить контроль над детьми и ни в коем случае не хранить дома опасные предметы, даже если они кажутся обезвреженными. Специалисты настоятельно рекомендуют:

  1. Избегать передвижения по незнакомой местности
  2. Не приближаться и не прикасаться к подозрительным предметам
  3. Особенно внимательно следить за детьми
  4. Немедленно сообщать о находках по номеру 112

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В селе Таврово Белгородского района 12-летний ребенок получил серьезные ранения вследствие детонации мины типа «колокольчик», которую ранее передали в качестве подарка его семье. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Кроме того, ранее в селе Маломихайловка, расположенном в Белгородской области, погиб десятилетний ребенок, подобрав мину. Что такое мина «колокольчик» и как ВСУ маскируют их под бытовые предметы — в материале URA.RU.  Что такое мина «колокольчик» Мина «колокольчик» относится к наиболее опасным кассетным противопехотным минам натовского производства (3-й уровень опасности). Эти смертоносные устройства распространяются с помощью кассетных боеприпасов или дронов, превращая территорию в сплошное минное поле. Одна кассета может содержать до 72 таких мин. Эти мины получили свое название из-за характерного внешнего вида: металлический цилиндр с матерчатой лентой, напоминающий колокольчик. Они чрезвычайно опасны — некоторые взрываются от малейшего прикосновения, другие срабатывают с задержкой, отмечает начальник поисково-спасательной службы ГУ МЧС по Белгородской области, специалист гуманитарного разминирования Валерий Тесленко в беседе с aif.ru. Где ВСУ оставляют «смертельные подарки» Украинские военные применяют изощренные методы минирования. Помимо стандартного разбрасывания кассетных боеприпасов, они активно используют: Особую опасность представляют неразорвавшиеся боеприпасы. Они могут долгое время оставаться незамеченными в траве или под слоем земли. Чьи жизни унес «колокольчик» Сегодня, 20 апреля, в селе Таврово Белгородской области 12-летний мальчик получил тяжелейшие травмы при взрыве мины-«колокольчика». По данным губернатора Гладкова, смертоносный предмет несколько месяцев хранился в доме семьи — его передали как «обезвреженный сувенир». Когда ребенок взял мину в руки, произошла детонация. В результате подросток получил черепно-мозговую травму, множественные осколочные ранения и был экстренно госпитализирован. Также в селе Маломихайловка Белгородской области 16 апреля 10-летний мальчик погиб, подобрав с земли мину-«колокольчик». Взрыв произошел мгновенно — ребенок скончался до прибытия медиков. На этих минах подрываются не только дети. Так, в Обоянском районе Курской области 23 марта 51-летний мужчина погиб при взрыве в кармане. Как сообщили власти, жертва собирала металлолом и случайно взяла с собой неразорвавшийся боеприпас, приняв его за безопасный предмет. Как защититься от подрыва на «колокольчиках» Гладков призвал родителей усилить контроль над детьми и ни в коем случае не хранить дома опасные предметы, даже если они кажутся обезвреженными. Специалисты настоятельно рекомендуют:
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