«Колокольчик», забравший детство: два мальчика подорвались на минах, оставленных ВСУ

В селе Таврово Белгородского района 12-летний ребенок получил серьезные ранения вследствие детонации мины типа «колокольчик», которую ранее передали в качестве подарка его семье. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Кроме того, ранее в селе Маломихайловка, расположенном в Белгородской области, погиб десятилетний ребенок, подобрав мину. Что такое мина «колокольчик» и как ВСУ маскируют их под бытовые предметы — в материале URA.RU.
Что такое мина «колокольчик»
Мина «колокольчик» относится к наиболее опасным кассетным противопехотным минам натовского производства (3-й уровень опасности). Эти смертоносные устройства распространяются с помощью кассетных боеприпасов или дронов, превращая территорию в сплошное минное поле. Одна кассета может содержать до 72 таких мин.
Эти мины получили свое название из-за характерного внешнего вида: металлический цилиндр с матерчатой лентой, напоминающий колокольчик. Они чрезвычайно опасны — некоторые взрываются от малейшего прикосновения, другие срабатывают с задержкой, отмечает начальник поисково-спасательной службы ГУ МЧС по Белгородской области, специалист гуманитарного разминирования Валерий Тесленко в беседе с aif.ru.
Где ВСУ оставляют «смертельные подарки»
Украинские военные применяют изощренные методы минирования. Помимо стандартного разбрасывания кассетных боеприпасов, они активно используют:
- Дроны-постановщики — тяжелые БПЛА типа "Баба-яга", которые каждую ночь скрытно засыпают минами целые районы. Как отмечает член Общественной палаты РФ Владимир Рогов, особенно активно это происходит на запорожском направлении. Об этом способе минирования говорил и военный репортер ВГТРК Евгений Поддубный. "Горловка усеяна вот такими "колокольчиками" от НАТОвских кассетных снарядов. ВСУ хаотично бьют по городу. И днем, и ночью. В небе над Горловкой постоянно жужжат вражеские беспилотники", — писал он в своем telegram-канале.
- Мины-обманки — взрывные устройства, замаскированные под бытовые предметы: коробки конфет, консервные банки, детские игрушки или фонарики.
- Ложные "сувениры" — случаи, когда мины передают местным жителям под видом обезвреженных экспонатов.
Особую опасность представляют неразорвавшиеся боеприпасы. Они могут долгое время оставаться незамеченными в траве или под слоем земли.
Чьи жизни унес «колокольчик»
Сегодня, 20 апреля, в селе Таврово Белгородской области 12-летний мальчик получил тяжелейшие травмы при взрыве мины-«колокольчика». По данным губернатора Гладкова, смертоносный предмет несколько месяцев хранился в доме семьи — его передали как «обезвреженный сувенир». Когда ребенок взял мину в руки, произошла детонация. В результате подросток получил черепно-мозговую травму, множественные осколочные ранения и был экстренно госпитализирован.
Также в селе Маломихайловка Белгородской области 16 апреля 10-летний мальчик погиб, подобрав с земли мину-«колокольчик». Взрыв произошел мгновенно — ребенок скончался до прибытия медиков.
На этих минах подрываются не только дети. Так, в Обоянском районе Курской области 23 марта 51-летний мужчина погиб при взрыве в кармане. Как сообщили власти, жертва собирала металлолом и случайно взяла с собой неразорвавшийся боеприпас, приняв его за безопасный предмет.
Как защититься от подрыва на «колокольчиках»
Гладков призвал родителей усилить контроль над детьми и ни в коем случае не хранить дома опасные предметы, даже если они кажутся обезвреженными. Специалисты настоятельно рекомендуют:
- Избегать передвижения по незнакомой местности
- Не приближаться и не прикасаться к подозрительным предметам
- Особенно внимательно следить за детьми
- Немедленно сообщать о находках по номеру 112
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.