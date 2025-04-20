20 апреля 2025

Чешское издание обвинило церковь в работе на российскую разведку

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Церковь в Чехии обвинили в связях с военной разведкой РФ
Церковь в Чехии обвинили в связях с военной разведкой РФ Фото:

Чешское издание Euractiv выступило с обвинениями в адрес православной церкви, расположенной в курортном городе Карловы Вары. Оно заявило, что ее приход якобы использовался российской военной разведкой для организации тайных встреч и проведения операций, направленных против государств Европейского Союза.

«По данным чешской контрразведки BIS, агенты российской службы ГРУ использовали православную церковь в небольшом чешском городе Карловы Вары для тайных встреч и подготовки операций влияния, направленных на дестабилизацию ЕС», — сообщило издание. В публикации отсутствуют фактические данные, подтверждающие правдивость указанной информации.

В материале издания утверждается, что данная информация основана на сведениях, предоставленных Республиканской службой информации и безопасности (BIS), выполняющей функции контрразведки. Вместе с тем, публикация не содержит конкретных доказательств, подтверждающих выдвинутые обвинения.

В прошлом году Николай Лищенюк, ранее возглавлявший православный приход в Карловых Варах, был депортирован из Чехии по причинам, которые, согласно официальным заявлениям, связаны с обеспечением национальной безопасности. В настоящее время руководство приходом осуществляет Иларион, до этого занимавший церковную должность в Будапеште.

Как URA.RU писало ранее, двух сотрудников британского посольства в Москве Алкеш Одедра и Майкл Скиннер заподозрили в участии в разведывательной деятельности. Из выдворят из России.

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Чешское издание Euractiv выступило с обвинениями в адрес православной церкви, расположенной в курортном городе Карловы Вары. Оно заявило, что ее приход якобы использовался российской военной разведкой для организации тайных встреч и проведения операций, направленных против государств Европейского Союза. «По данным чешской контрразведки BIS, агенты российской службы ГРУ использовали православную церковь в небольшом чешском городе Карловы Вары для тайных встреч и подготовки операций влияния, направленных на дестабилизацию ЕС», — сообщило издание. В публикации отсутствуют фактические данные, подтверждающие правдивость указанной информации. В материале издания утверждается, что данная информация основана на сведениях, предоставленных Республиканской службой информации и безопасности (BIS), выполняющей функции контрразведки. Вместе с тем, публикация не содержит конкретных доказательств, подтверждающих выдвинутые обвинения. В прошлом году Николай Лищенюк, ранее возглавлявший православный приход в Карловых Варах, был депортирован из Чехии по причинам, которые, согласно официальным заявлениям, связаны с обеспечением национальной безопасности. В настоящее время руководство приходом осуществляет Иларион, до этого занимавший церковную должность в Будапеште. Как URA.RU писало ранее, двух сотрудников британского посольства в Москве Алкеш Одедра и Майкл Скиннер заподозрили в участии в разведывательной деятельности. Из выдворят из России.
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