Чешское издание Euractiv выступило с обвинениями в адрес православной церкви, расположенной в курортном городе Карловы Вары. Оно заявило, что ее приход якобы использовался российской военной разведкой для организации тайных встреч и проведения операций, направленных против государств Европейского Союза.
«По данным чешской контрразведки BIS, агенты российской службы ГРУ использовали православную церковь в небольшом чешском городе Карловы Вары для тайных встреч и подготовки операций влияния, направленных на дестабилизацию ЕС», — сообщило издание. В публикации отсутствуют фактические данные, подтверждающие правдивость указанной информации.
В материале издания утверждается, что данная информация основана на сведениях, предоставленных Республиканской службой информации и безопасности (BIS), выполняющей функции контрразведки. Вместе с тем, публикация не содержит конкретных доказательств, подтверждающих выдвинутые обвинения.
В прошлом году Николай Лищенюк, ранее возглавлявший православный приход в Карловых Варах, был депортирован из Чехии по причинам, которые, согласно официальным заявлениям, связаны с обеспечением национальной безопасности. В настоящее время руководство приходом осуществляет Иларион, до этого занимавший церковную должность в Будапеште.
Как URA.RU писало ранее, двух сотрудников британского посольства в Москве Алкеш Одедра и Майкл Скиннер заподозрили в участии в разведывательной деятельности. Из выдворят из России.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.