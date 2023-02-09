09 февраля 2023

В Пермском крае ищут пропавшую 17-летнюю девушку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Зимний туризм. Красновишерск, зима, зимний лес, зимний закат, туристы, природа, тайга, поиск пропавших людей
Девушку ищут в Пермском крае с 8 февраля Фото:

В Очере (Пермский край) пропала 17-летняя Вероника Дружинина. Об этом сообщили в группе поискового отряда имени Ирины Бухановой в соцсети «ВКонтакте».

«Внимание! Пропал подросток! Ушла из дома 8 февраля. С тех пор местонахождение неизвестно, может находиться в других регионах РФ», — указано в группе.

Внешние данные девушки поисковики разместили на объявлении. Всех, кто обладает какой-либо информации о местонахождении девушки, просят звонить по телефону: 204-49-04 или 102.

Девушка пропала 8 февраля

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В Очере (Пермский край) пропала 17-летняя Вероника Дружинина. Об этом сообщили в группе поискового отряда имени Ирины Бухановой в соцсети «ВКонтакте». «Внимание! Пропал подросток! Ушла из дома 8 февраля. С тех пор местонахождение неизвестно, может находиться в других регионах РФ», — указано в группе. Внешние данные девушки поисковики разместили на объявлении. Всех, кто обладает какой-либо информации о местонахождении девушки, просят звонить по телефону: 204-49-04 или 102.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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