Девушку ищут в Пермском крае с 8 февраля
В Очере (Пермский край) пропала 17-летняя Вероника Дружинина. Об этом сообщили в группе поискового отряда имени Ирины Бухановой в соцсети «ВКонтакте».
«Внимание! Пропал подросток! Ушла из дома 8 февраля. С тех пор местонахождение неизвестно, может находиться в других регионах РФ», — указано в группе.
Внешние данные девушки поисковики разместили на объявлении. Всех, кто обладает какой-либо информации о местонахождении девушки, просят звонить по телефону: 204-49-04 или 102.
Девушка пропала 8 февраля
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