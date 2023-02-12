12 февраля 2023

В Свердловской области ФСБ остановила террориста из группировки ИГИЛ*

Свердловский суд отправил в колонию пойманного ФСБ террориста из группировки ИГИЛ*
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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, фсб, силовики, балаклава, спецоперация, обыск
Мигрант, пойманный ФСБ, отправлен в колонию на 12 лет Фото:

Бойцы УФСБ по Свердловской области поймали 31-летнего мигранта, работавшего на запрещенную в РФ террористическую организацию «Исламское государство» (ИГИЛ). Суд приговорил мужчину к 12 годам колонии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«Управлением ФСБ России по Свердловской области пресечена противоправная деятельность террористической направленности выходца из Центральной Азии. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием в колонии строгого режима», — говорится в сообщении ведомства.

Согласно приговору суда, после освобождения мужчина не сможет вести никакие каналы и группы в интернете. Силовики выяснили, что мигрант распространял террористическую идеологию и ранее был осужден за половые преступления над ребенком.

* — «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) признано террористической организацией. Запрещено на территории России.

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Бойцы УФСБ по Свердловской области поймали 31-летнего мигранта, работавшего на запрещенную в РФ террористическую организацию «Исламское государство» (ИГИЛ). Суд приговорил мужчину к 12 годам колонии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Управлением ФСБ России по Свердловской области пресечена противоправная деятельность террористической направленности выходца из Центральной Азии. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием в колонии строгого режима», — говорится в сообщении ведомства. Согласно приговору суда, после освобождения мужчина не сможет вести никакие каналы и группы в интернете. Силовики выяснили, что мигрант распространял террористическую идеологию и ранее был осужден за половые преступления над ребенком. * — «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) признано террористической организацией. Запрещено на территории России.
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