В Свердловской области ФСБ остановила террориста из группировки ИГИЛ*

Свердловский суд отправил в колонию пойманного ФСБ террориста из группировки ИГИЛ*

13 февраля 2023 в 12:05 Размер текста - 17 +

Мигрант, пойманный ФСБ, отправлен в колонию на 12 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бойцы УФСБ по Свердловской области поймали 31-летнего мигранта, работавшего на запрещенную в РФ террористическую организацию «Исламское государство» (ИГИЛ). Суд приговорил мужчину к 12 годам колонии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Управлением ФСБ России по Свердловской области пресечена противоправная деятельность террористической направленности выходца из Центральной Азии. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием в колонии строгого режима», — говорится в сообщении ведомства. Согласно приговору суда, после освобождения мужчина не сможет вести никакие каналы и группы в интернете. Силовики выяснили, что мигрант распространял террористическую идеологию и ранее был осужден за половые преступления над ребенком. * — «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) признано террористической организацией. Запрещено на территории России.

Бойцы УФСБ по Свердловской области поймали 31-летнего мигранта, работавшего на запрещенную в РФ террористическую организацию «Исламское государство» (ИГИЛ). Суд приговорил мужчину к 12 годам колонии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Управлением ФСБ России по Свердловской области пресечена противоправная деятельность террористической направленности выходца из Центральной Азии. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием в колонии строгого режима», — говорится в сообщении ведомства. Согласно приговору суда, после освобождения мужчина не сможет вести никакие каналы и группы в интернете. Силовики выяснили, что мигрант распространял террористическую идеологию и ранее был осужден за половые преступления над ребенком. * — «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) признано террористической организацией. Запрещено на территории России.