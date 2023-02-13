Свердловчане в Турции рассказали, как страна переживает последствия землетрясения

Семья екатеринбуржцев в Турции: пострадавшим от землетрясения помогают даже иностранцы

14 февраля 2023 в 08:53 Размер текста - 17 +

После землетрясения в Турции учебные заведения закрыли до 1 марта Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета В Турции прошли мощные землетрясения Пострадавших от землетрясения на юго-востоке Турции размещают в отелях в соседних городах, многих привозят туда в пижамах. Местные жители массово объединяются и собирают вещи первой необходимости, а сады, школы и университеты по всей стране закрыты до 1 марта. О том, что сейчас происходит в Турции, URA.RU рассказала семья из Екатеринбурга, переехавшая в Анталью год назад. «В стране царит атмосфера сплочения, сразу же открылось много пунктов помощи, куда люди сдают вещи первой необходимости. Их потом отправляют в зону бедствия. Открыты денежные сборы как среди иностранцев, так и среди местных», — поделилась собеседница. В местных чатах пишут, что пострадавших привозят и размещают в отелях в пригороде Анталии, это предлагают сами хозяева. Люди приезжают в одних пижамах, без ничего, так как выбегали из дома ночью. Государственные школы, детские сады и университеты в Анталии и других городах закрыли на каникулы сперва на неделю, затем каникулы продлили еще на неделю. Работать разрешили только частным детским садам. Студентов перевели на дистанционное обучение, чтобы освободить общежитие для пострадавших. «В районах бедствия каникулы введены до 1 марта. Насколько я знаю, жителям пострадавших регионов запрещено возвращаться в дома, так как есть риски обрушения. У моих знакомых у родственников дом пошел по трещинам. Телевизор я не смотрю, но знакомые рассказывают, что там только одна тема — чудесные истории спасения людей, которых вытаскивают из-под завалов спустя 3,5 6 дней», — продолжает делиться собеседница. Массово задерживают строителей, которые, как оказалось, возводили объекты с нарушением градостроительных правил. 12 февраля вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что Вооруженные силы страны объявили в розыск более 100 подозреваемых в нарушении правил строительства домов, обрушившихся в результате землетрясения. «Не знаю, как такое решается в других странах, но, насколько я понимаю, здесь полетят все головы независимо от статуса», — отмечает собеседница. В Турции 6 февраля произошло землетрясение. Подземные толчки магнитудой 7,4 баллов были зафиксированы в 05:17 по московскому времени 6 февраля. Более мощное землетрясение произошло тем же днем, интенсивностью 7,8 балла. Известно, что землетрясения с эпицентром в Турции ощутили граждане 16 стран мира. В ночь на 12 февраля число жертв землетрясений достигло отметки в 24 617 человек. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пострадавших от землетрясения на юго-востоке Турции размещают в отелях в соседних городах, многих привозят туда в пижамах. Местные жители массово объединяются и собирают вещи первой необходимости, а сады, школы и университеты по всей стране закрыты до 1 марта. О том, что сейчас происходит в Турции, URA.RU рассказала семья из Екатеринбурга, переехавшая в Анталью год назад. «В стране царит атмосфера сплочения, сразу же открылось много пунктов помощи, куда люди сдают вещи первой необходимости. Их потом отправляют в зону бедствия. Открыты денежные сборы как среди иностранцев, так и среди местных», — поделилась собеседница. В местных чатах пишут, что пострадавших привозят и размещают в отелях в пригороде Анталии, это предлагают сами хозяева. Люди приезжают в одних пижамах, без ничего, так как выбегали из дома ночью. Государственные школы, детские сады и университеты в Анталии и других городах закрыли на каникулы сперва на неделю, затем каникулы продлили еще на неделю. Работать разрешили только частным детским садам. Студентов перевели на дистанционное обучение, чтобы освободить общежитие для пострадавших. «В районах бедствия каникулы введены до 1 марта. Насколько я знаю, жителям пострадавших регионов запрещено возвращаться в дома, так как есть риски обрушения. У моих знакомых у родственников дом пошел по трещинам. Телевизор я не смотрю, но знакомые рассказывают, что там только одна тема — чудесные истории спасения людей, которых вытаскивают из-под завалов спустя 3,5 6 дней», — продолжает делиться собеседница. Массово задерживают строителей, которые, как оказалось, возводили объекты с нарушением градостроительных правил. 12 февраля вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что Вооруженные силы страны объявили в розыск более 100 подозреваемых в нарушении правил строительства домов, обрушившихся в результате землетрясения. «Не знаю, как такое решается в других странах, но, насколько я понимаю, здесь полетят все головы независимо от статуса», — отмечает собеседница. В Турции 6 февраля произошло землетрясение. Подземные толчки магнитудой 7,4 баллов были зафиксированы в 05:17 по московскому времени 6 февраля. Более мощное землетрясение произошло тем же днем, интенсивностью 7,8 балла. Известно, что землетрясения с эпицентром в Турции ощутили граждане 16 стран мира. В ночь на 12 февраля число жертв землетрясений достигло отметки в 24 617 человек.