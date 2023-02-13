В Тюмени вынесли приговор охотнику, застрелившему своего сына

Охотника приговорили к исправительным работам Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Тюменец, случайно убивший своего 10-летнего сына на охоте, приговорен к одному году исправительных работ и частичному удержанию заработной платы. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

«Подсудимый вину признал, раскаялся в содеянном. После совершения преступления, принес потерпевшего домой, пытался оказать первую помощь. Суд, учитывая обстоятельства дела, назначил Евгению Д. наказание в виде исправительных работ на срок 1 год с удержанием из заработной платы в доход государства 10% ежемесячно», — сказано в публикации пресс-службы.

Ранее житель Сладковского района Тюменской области застрелил своего десятилетнего сына на охоте. Ребенок находился в зарослях камышей, и мужчина принял его за передвигающуюся косулю.