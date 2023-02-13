Тюменцев ждет опасная погода

Туман накроет Тюменскую область ночью 15 февраля

14 февраля 2023 в 16:47 Размер текста - 17 +

Туман и гололед ожидаются в Тюменской области 15 февраля Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Синоптики предупреждают тюменцев об опасной погоде: ночью 15 февраля в регион придет туман, а в течение дня будет наблюдаться изморозь. Об этом сообщает областной Гидрометцентр. «Предупреждение о потенциально опасной погоде. Тюменская область: местами туман, период — с 23:00 14 февраля до 11:00 15 февраля», — сообщает региональный Гидрометцентр. По прогнозам метеорологов, в области также будут наблюдаться гололед и изморозь. Подобные природные явления осложняют обстановку на дорогах и могут нести опасность для пешеходов. Водителям необходимо быть внимательнее и выбирать подходящую ситуации скорость движения.

Синоптики предупреждают тюменцев об опасной погоде: ночью 15 февраля в регион придет туман, а в течение дня будет наблюдаться изморозь. Об этом сообщает областной Гидрометцентр. «Предупреждение о потенциально опасной погоде. Тюменская область: местами туман, период — с 23:00 14 февраля до 11:00 15 февраля», — сообщает региональный Гидрометцентр. По прогнозам метеорологов, в области также будут наблюдаться гололед и изморозь. Подобные природные явления осложняют обстановку на дорогах и могут нести опасность для пешеходов. Водителям необходимо быть внимательнее и выбирать подходящую ситуации скорость движения.