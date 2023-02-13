13 февраля 2023

Тюменцев ждет опасная погода

Туман накроет Тюменскую область ночью 15 февраля
© Служба новостей «URA.RU»
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Туман и гололед ожидаются в Тюменской области 15 февраля Фото:

Синоптики предупреждают тюменцев об опасной погоде: ночью 15 февраля в регион придет туман, а в течение дня будет наблюдаться изморозь. Об этом сообщает областной Гидрометцентр.

«Предупреждение о потенциально опасной погоде. Тюменская область: местами туман, период — с 23:00 14 февраля до 11:00 15 февраля», — сообщает региональный Гидрометцентр.

По прогнозам метеорологов, в области также будут наблюдаться гололед и изморозь. Подобные природные явления осложняют обстановку на дорогах и могут нести опасность для пешеходов. Водителям необходимо быть внимательнее и выбирать подходящую ситуации скорость движения.

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Синоптики предупреждают тюменцев об опасной погоде: ночью 15 февраля в регион придет туман, а в течение дня будет наблюдаться изморозь. Об этом сообщает областной Гидрометцентр. «Предупреждение о потенциально опасной погоде. Тюменская область: местами туман, период — с 23:00 14 февраля до 11:00 15 февраля», — сообщает региональный Гидрометцентр. По прогнозам метеорологов, в области также будут наблюдаться гололед и изморозь. Подобные природные явления осложняют обстановку на дорогах и могут нести опасность для пешеходов. Водителям необходимо быть внимательнее и выбирать подходящую ситуации скорость движения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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