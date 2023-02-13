В Тюмени вынесли приговор бутлегерам за смерть человека

Торговцев контрафактным алкоголем в Тюмени приговорили к тюремному сроку

Тюменских бутлегеров наказали годами тюрьмы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Калининский районный суд Тюмени приговорил двух торговцев «паленым» алкоголем к 2,8 и 2,6 года заключения. По вине бутлегеров погибла тюменка. Информацию предоставила прокуратура Тюменской области

«Житель Тюмени в ноябре 2021 года приобрел у своего знакомого, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, немаркированную алкогольную продукцию, содержащую в своем составе метиловый спирт. Контрафактный алкоголь в количестве не менее 2 коробок обвиняемый сбыл соучастнице для дальнейшей реализации в продуктовом магазине последней. В результате употребления контрафактной алкогольной продукции в январе 2022 года наступила смерть тюменки», — сообщает прокуратура.

Злоумышленники обвиняются в сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенном группой лиц по предварительному сговору и повлекшем по неосторожности смерть человека. Подсудимому грозит 2,8 лет заключения, а подсудимой — 2,6.

Ранее другого тюменского бутлегера приговорили к 4,8 года лишения свободы. От его контрафакта погибли 10 человек.