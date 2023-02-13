13 февраля 2023

В Тюмени вынесли приговор бутлегерам за смерть человека

Торговцев контрафактным алкоголем в Тюмени приговорили к тюремному сроку
© Служба новостей «URA.RU»
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Алкоголь. Тюмень, водка, крепкие напитки, алкоголь, бутылки с алкоголем, спиртное, крепкий алкоголь
Тюменских бутлегеров наказали годами тюрьмы Фото:

Калининский районный суд Тюмени приговорил двух торговцев «паленым» алкоголем к 2,8 и 2,6 года заключения. По вине бутлегеров погибла тюменка. Информацию предоставила прокуратура Тюменской области

«Житель Тюмени в ноябре 2021 года приобрел у своего знакомого, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, немаркированную алкогольную продукцию, содержащую в своем составе метиловый спирт. Контрафактный алкоголь в количестве не менее 2 коробок обвиняемый сбыл соучастнице для дальнейшей реализации в продуктовом магазине последней. В результате употребления контрафактной алкогольной продукции в январе 2022 года наступила смерть тюменки», — сообщает прокуратура.

Злоумышленники обвиняются в сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенном группой лиц по предварительному сговору и повлекшем по неосторожности смерть человека. Подсудимому грозит 2,8 лет заключения, а подсудимой — 2,6.

Ранее другого тюменского бутлегера приговорили к 4,8 года лишения свободы. От его контрафакта погибли 10 человек.

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Калининский районный суд Тюмени приговорил двух торговцев «паленым» алкоголем к 2,8 и 2,6 года заключения. По вине бутлегеров погибла тюменка. Информацию предоставила прокуратура Тюменской области «Житель Тюмени в ноябре 2021 года приобрел у своего знакомого, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, немаркированную алкогольную продукцию, содержащую в своем составе метиловый спирт. Контрафактный алкоголь в количестве не менее 2 коробок обвиняемый сбыл соучастнице для дальнейшей реализации в продуктовом магазине последней. В результате употребления контрафактной алкогольной продукции в январе 2022 года наступила смерть тюменки», — сообщает прокуратура. Злоумышленники обвиняются в сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенном группой лиц по предварительному сговору и повлекшем по неосторожности смерть человека. Подсудимому грозит 2,8 лет заключения, а подсудимой — 2,6. Ранее другого тюменского бутлегера приговорили к 4,8 года лишения свободы. От его контрафакта погибли 10 человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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