14 февраля 2023

Мэр Перми продлил работу ледового городка

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство новогоднего ледяного городка. Пермь, ледовый городок, новогодняя иллюминация, ледяной замок
Ледовый городок будет работать до 26 февраля Фото:

Глава Перми Алексей Демкин заявил о продлении времени работы ледового городка на эспланаде. Городок будет доступен для посещения до 26 февраля, написал мэр в своем telegram-канале.

«С 20-го по 22-е февраля городок будет закрыт для техобслуживания. С 23-го по 26-е февраля он будет вновь доступен для посещения», — написал глава Перми. После 26 февраля подрядчики приступят к демонтажу ледовых объектов.

Как добавил Алексей Демкин, о продлении работы ледового городка его просили многие пермяки. Сначала планировалось, что городок будет доступен для посетителей до 19 февраля. Но, в соответствии с прогнозами синоптиков, решено было провести на эспланаде масленицу, проводить зиму и уже потом начать демонтаж ледовых конструкций.

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Глава Перми Алексей Демкин заявил о продлении времени работы ледового городка на эспланаде. Городок будет доступен для посещения до 26 февраля, написал мэр в своем telegram-канале. «С 20-го по 22-е февраля городок будет закрыт для техобслуживания. С 23-го по 26-е февраля он будет вновь доступен для посещения», — написал глава Перми. После 26 февраля подрядчики приступят к демонтажу ледовых объектов. Как добавил Алексей Демкин, о продлении работы ледового городка его просили многие пермяки. Сначала планировалось, что городок будет доступен для посетителей до 19 февраля. Но, в соответствии с прогнозами синоптиков, решено было провести на эспланаде масленицу, проводить зиму и уже потом начать демонтаж ледовых конструкций.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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