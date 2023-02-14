Мэр Перми продлил работу ледового городка

15 февраля 2023 в 11:52 Размер текста - 17 +

Ледовый городок будет работать до 26 февраля Фото: Сергей Русанов © URA.RU Глава Перми Алексей Демкин заявил о продлении времени работы ледового городка на эспланаде. Городок будет доступен для посещения до 26 февраля, написал мэр в своем telegram-канале. «С 20-го по 22-е февраля городок будет закрыт для техобслуживания. С 23-го по 26-е февраля он будет вновь доступен для посещения», — написал глава Перми. После 26 февраля подрядчики приступят к демонтажу ледовых объектов. Как добавил Алексей Демкин, о продлении работы ледового городка его просили многие пермяки. Сначала планировалось, что городок будет доступен для посетителей до 19 февраля. Но, в соответствии с прогнозами синоптиков, решено было провести на эспланаде масленицу, проводить зиму и уже потом начать демонтаж ледовых конструкций.

Глава Перми Алексей Демкин заявил о продлении времени работы ледового городка на эспланаде. Городок будет доступен для посещения до 26 февраля, написал мэр в своем telegram-канале. «С 20-го по 22-е февраля городок будет закрыт для техобслуживания. С 23-го по 26-е февраля он будет вновь доступен для посещения», — написал глава Перми. После 26 февраля подрядчики приступят к демонтажу ледовых объектов. Как добавил Алексей Демкин, о продлении работы ледового городка его просили многие пермяки. Сначала планировалось, что городок будет доступен для посетителей до 19 февраля. Но, в соответствии с прогнозами синоптиков, решено было провести на эспланаде масленицу, проводить зиму и уже потом начать демонтаж ледовых конструкций.