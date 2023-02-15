Свердловский дизайнер представила шарф с символом Донбасса к 23 февраля. Фото

15 февраля 2023 в 22:34 Размер текста - 17 +

На шарфе изображены символы Донбасса и стихи поэтессы из ДНР (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU Дизайнер из Екатеринбурга Нина Ручкина представила шарф «Донбасс. Великий блокпост», на котором есть строчки стихов поэтессы из Донецкой Народной Республики (ДНР) Анны Ревякиной. Заказать патриотичный шарф можно до 23 февраля, следует из информации на сайте магазина «Русские в моде». «Этот шарф — олицетворение всего того, что делает героический Донбасс символом готовности стоять до конца за свои идеалы и принципы. Уникальный рисунок шарфа в сочетании со строчками из стихов выдающегося поэта Анны Ревякиной, подойдет всем, для кого важны свобода и независимость», — следует из информации на сайте магазина Нины Ручкиной. Оформить предзаказ патриотичного шарфа можно до 23 февраля за 2160 рублей. Аксессуар состоит на 70% из шерсти и на 30% из морала, размер — 80*190 сантиметров. Россия начала специальную военную операцию (СВО) по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля 2022 года. В рамках СВО в состав РФ были включены новые регионы: Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области. Фото: сайт магазина «Русские в моде» Фото: сайт магазина «Русские в моде»

Дизайнер из Екатеринбурга Нина Ручкина представила шарф «Донбасс. Великий блокпост», на котором есть строчки стихов поэтессы из Донецкой Народной Республики (ДНР) Анны Ревякиной. Заказать патриотичный шарф можно до 23 февраля, следует из информации на сайте магазина «Русские в моде». «Этот шарф — олицетворение всего того, что делает героический Донбасс символом готовности стоять до конца за свои идеалы и принципы. Уникальный рисунок шарфа в сочетании со строчками из стихов выдающегося поэта Анны Ревякиной, подойдет всем, для кого важны свобода и независимость», — следует из информации на сайте магазина Нины Ручкиной. Оформить предзаказ патриотичного шарфа можно до 23 февраля за 2160 рублей. Аксессуар состоит на 70% из шерсти и на 30% из морала, размер — 80*190 сантиметров. Россия начала специальную военную операцию (СВО) по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля 2022 года. В рамках СВО в состав РФ были включены новые регионы: Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области.