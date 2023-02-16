В Пермском крае решили объединить деревни ради догазификации

Деревни Кырова и Саранина объединят с Юрлой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Юрлинском округе Пермского края власти планируют объединить две деревни с муниципальным центром Юрла. Об этом мэрия сообщила на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте». Объединение поможет жителям деревень получить доступ к системе газоснабжения.

«Деревню Кырова, деревню Саранина и село Юрла планируется объединить. В прошлом году на территории села Юрла начала работать программа догазификации. Объединение в единый населенный пункт обеспечит возможность принять участие в данной программе жителям Кырова и Саранина», — говорится в публикации в группе.

Администрация отмечает, что жители населенных пунктов считают себя селом. Объединение деревень предусмотрено генпланом, утвержденного муниципалитетом. Главное условие объединения — согласие жителей. На данный момент идет подготовка необходимых документов. По данным округа, в Кырова проживают около 160 человек, в Саранина — около 80.