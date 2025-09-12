Пермский ТЮЗ возобновил работу по Пушкинской карте

Скидки молодым вновь доступны в Пермском ТЮЗе
В Пермском театре юного зрителя вновь начали продавать билеты по Пушкинской карте. Система была недоступна с середины августа.
«Купить билеты на спектакли Пермского ТЮЗа вновь можно по Пушкинской карте. До встречи в Пермском ТЮЗе», — сообщает театр в Telegram.
19 августа, как рассказывало URA.RU, стало известно о проблемах с покупкой билетов в ТЮЗ со скидками для молодежи. Тогда в театре объяснили это перерегистрацией в системе. Проект «Пушкинская карта» позволяет молодым людям от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, выставки и другие учреждения культуры за счет федерального бюджета.
