Тамбовские школьники провели необычную акцию в поддержку участников СВО

Школьники Тамбовской области подготовили более восьми тысяч «Весточек солдату»

16 февраля 2023 в 23:37 Размер текста - 17 +

Ребята подготовили более восьми тысяч «Весточек солдату» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В среду, 15 февраля, в министерстве образования и науки Тамбовской области прошла встреча российских военных, представителей Благотворительного фонда помощи СВО «Развитие Тамбовщины» со школьниками — участниками региональной благотворительной акции «Весточка солдату». Об этом URA.RU сообщили организаторы акции. «Наш долг — поддержать тех, кто сражается сегодня за Родину. Я рад, что участниками акции стали тысячи школьников региона. Значит, та большая патриотическая работа, которую мы проводим в регионе, дает результат», — отметил глава региона Максим Егоров. Он также рассказал, что недавно встречался с российскими военными, участвующими в спецоперации, которые сейчас служат в артиллерийском подразделении в Белгородской области. «Я передал им письма из дома и от школьников региона. Теплые весточки и слова поддержки очень обрадовали ребят. Мы своих не бросаем и будем помогать столько, сколько потребуется!» — пообещал глава Тамбовской области. Организаторы акции рассказали, что ребята — участники акции передали военнослужащим более восьми тысяч писем и рисунков с пожеланиями, которые они подготовили специально для солдат ко Дню защитника Отечества. На встрече юные тамбовчане пообщались с военнослужащими, задав им различные вопросы. Региональная благотворительная акция «Весточка солдату» организована Благотворительным фондом «Развитие Тамбовщины» совместно с министерством образования и науки и приурочена к 23 февраля. Чтобы стать участником акции, ребятам нужно было нарисовать рисунок с пожеланиями или написать слова поддержки российским военнослужащим. Напомним, деятельность Благотворительного фонда «Развитие Тамбовщины» направлена на помощь воинским частям местного гарнизона, участвующим в СВО. Также организация помогает мобилизованным жителям Тамбовской области, находящихся в местах подготовки как в «домашнем» регионе, так и в других субъектах России. Создание и работу фонда поддержал Глава Тамбовской области Максим Егоров, с таким предложением к нему обратились предприниматели региона. Ранее в Тамбовской области уже проходили подобные акции, например, «Письмо солдату». Тамбовские дети поздравляли военнослужащих открытками с Новым годом и Рождеством. Многократно наши военные присылали благодарность в ответ ребятам, а после возвращения домой даже встречались с ними в школах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В среду, 15 февраля, в министерстве образования и науки Тамбовской области прошла встреча российских военных, представителей Благотворительного фонда помощи СВО «Развитие Тамбовщины» со школьниками — участниками региональной благотворительной акции «Весточка солдату». Об этом URA.RU сообщили организаторы акции. «Наш долг — поддержать тех, кто сражается сегодня за Родину. Я рад, что участниками акции стали тысячи школьников региона. Значит, та большая патриотическая работа, которую мы проводим в регионе, дает результат», — отметил глава региона Максим Егоров. Он также рассказал, что недавно встречался с российскими военными, участвующими в спецоперации, которые сейчас служат в артиллерийском подразделении в Белгородской области. «Я передал им письма из дома и от школьников региона. Теплые весточки и слова поддержки очень обрадовали ребят. Мы своих не бросаем и будем помогать столько, сколько потребуется!» — пообещал глава Тамбовской области. Организаторы акции рассказали, что ребята — участники акции передали военнослужащим более восьми тысяч писем и рисунков с пожеланиями, которые они подготовили специально для солдат ко Дню защитника Отечества. На встрече юные тамбовчане пообщались с военнослужащими, задав им различные вопросы. Региональная благотворительная акция «Весточка солдату» организована Благотворительным фондом «Развитие Тамбовщины» совместно с министерством образования и науки и приурочена к 23 февраля. Чтобы стать участником акции, ребятам нужно было нарисовать рисунок с пожеланиями или написать слова поддержки российским военнослужащим. Напомним, деятельность Благотворительного фонда «Развитие Тамбовщины» направлена на помощь воинским частям местного гарнизона, участвующим в СВО. Также организация помогает мобилизованным жителям Тамбовской области, находящихся в местах подготовки как в «домашнем» регионе, так и в других субъектах России. Создание и работу фонда поддержал Глава Тамбовской области Максим Егоров, с таким предложением к нему обратились предприниматели региона. Ранее в Тамбовской области уже проходили подобные акции, например, «Письмо солдату». Тамбовские дети поздравляли военнослужащих открытками с Новым годом и Рождеством. Многократно наши военные присылали благодарность в ответ ребятам, а после возвращения домой даже встречались с ними в школах.