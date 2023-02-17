В Кремле отреагировали на инициативу Лукашенко поговорить с Байденом

Дмитрий Песков: предложение Лукашенко о трехсторонних переговорах нереализуемо из-за Байдена

17 февраля 2023 в 14:17 Размер текста - 17 +

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не считает возможными трехсторонние переговоры в Минске, которые предложил Александр Лукашенко Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент США Джо Байден не планирует никаких поездок, кроме Польши, поэтому его переговоры с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским в Минске вряд ли возможны. Так предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко провести трехсторонние переговоры прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Это новая инициатива президента Белоруссии. Вы слышали заявление Белого дома, кроме как остановки в Польше у президента США [Джо Байдена] никаких остановок не планируется, поэтому вряд ли Вашингтон откликнется», — сообщил Дмитрий Песков корреспонденту URA.RU. Александр Лукашенко предложил Джо Байдену, Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину встретиться в Минске. Он уверен, что если Байден примет положительное решение по данному вопросу, то Зеленский будет тоже вынужден приехать и сесть за стол переговоров, передает «Царьград».

Президент США Джо Байден не планирует никаких поездок, кроме Польши, поэтому его переговоры с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским в Минске вряд ли возможны. Так предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко провести трехсторонние переговоры прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Это новая инициатива президента Белоруссии. Вы слышали заявление Белого дома, кроме как остановки в Польше у президента США [Джо Байдена] никаких остановок не планируется, поэтому вряд ли Вашингтон откликнется», — сообщил Дмитрий Песков корреспонденту URA.RU. Александр Лукашенко предложил Джо Байдену, Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину встретиться в Минске. Он уверен, что если Байден примет положительное решение по данному вопросу, то Зеленский будет тоже вынужден приехать и сесть за стол переговоров, передает «Царьград».