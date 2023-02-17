Россияне иронично прокомментировали название нового российского беспилотника. Скрин

17 февраля 2023 в 14:55 Размер текста - 17 +

Россияне высмеяли название нового БПЛА Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Первый полет российского транспортного беспилотника «ТрАМП» состоится в апреле. Название беспилотника вызвало бурную реакцию соцсетей. «Зачем нам беспилотник с деменцией и потерей сознания?», — написал пользователь с псевдонимом SSID в telegram. Пользователь Екатерина Обухова отметила, что в России умеют давать названия технике. В настоящий момент проводятся наземные испытания беспилотника. Беспилотник способен перевозить до четверти тонны груза. Скорость аппарата составляет 195 километров в час. Россияне высмеяли название беспилотника Скрин: URA.RU Пользователи соцсетей делают предположения по новым названия Скрин: URA.RU В telegram предлагают кадровые перестановки Скрин: URA.RU Пользователи telegram оценили название нового БПЛА Скрин: URA.RU Пользователи соцсетей высмеяли название беспилотника Скрин: URA.RU Название беспилотника «ТрАМП» насмешило пользователей сети Скрин: URA.RU

Первый полет российского транспортного беспилотника «ТрАМП» состоится в апреле. Название беспилотника вызвало бурную реакцию соцсетей. «Зачем нам беспилотник с деменцией и потерей сознания?», — написал пользователь с псевдонимом SSID в telegram. Пользователь Екатерина Обухова отметила, что в России умеют давать названия технике. В настоящий момент проводятся наземные испытания беспилотника. Беспилотник способен перевозить до четверти тонны груза. Скорость аппарата составляет 195 километров в час.