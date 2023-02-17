Россияне высмеяли название нового БПЛА
Первый полет российского транспортного беспилотника «ТрАМП» состоится в апреле. Название беспилотника вызвало бурную реакцию соцсетей.
«Зачем нам беспилотник с деменцией и потерей сознания?», — написал пользователь с псевдонимом SSID в telegram. Пользователь Екатерина Обухова отметила, что в России умеют давать названия технике.
В настоящий момент проводятся наземные испытания беспилотника. Беспилотник способен перевозить до четверти тонны груза. Скорость аппарата составляет 195 километров в час.
Россияне высмеяли название беспилотника
Пользователи соцсетей делают предположения по новым названия
В telegram предлагают кадровые перестановки
Пользователи telegram оценили название нового БПЛА
Пользователи соцсетей высмеяли название беспилотника
Название беспилотника «ТрАМП» насмешило пользователей сети
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