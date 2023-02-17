Депутат Лысьвы объяснил горожанам, почему им придется платить больше за отопление

Жители Лысьвы попросили депутата объяснить причины подорожания отопления

Жители Лысьвы попросили депутата объяснить, почему отопление в городе серьезно подорожало Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Отопление для жителей Лысьвы в 2023 году резко подорожало из-за того, что предельный рост цен на коммунальные услуги превысил общероссийский показатель. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал депутат гордумы Лысьвы директор ООО «Лысьва-Теплоэнерго» Андрей Кобелев. Народный избранник написал, что в личных сообщения ему поступает «большое количество обращений с просьбой разъяснить, откуда взялись такие существенные цифры за отопление».

«Предельный рост цен на коммунальные услуги по всей стране был установлен на уровне 9%. По факту тариф по Лысьве почему-то вырос на 10%. Цифры в платеже зависит от двух показателей — тарифа и количества потребляемого тепла. Чем холоднее на улице, тем больше тепла уходит на обогрев зданий, соответственно, тем выше потребление [коммунального ресурса]. Количество потребляемого тепла умножается на тариф, и вы получаете ту самую цифру в своей платежке», — пояснил своим подписчикам Кобелев.

Также руководитель котельной отметил, что теплоснабжающие организации постоянно увеличивают свои расходы: из-за инфляции, роста цен на энергоносители и обновление и ремонт оборудования, индексацию зарплат работникам. Все это в конечном итоге закладывается в тариф на теплоснабжение. Следующая индексация тарифа на поставку тепла потребителям, по словам Кобелева, произойдет не ранее 1июля 2024 года. При этом народный избранник напомнил, что в городе идет масштабное обновление системы теплоснабжения, поэтому затраты на инвестиции могут быть заложены в тарифе.